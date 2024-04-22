Україна домовилася із США про передачу ATACMS — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна домовилася із США про передачу ATACMS — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 22 квітня Україна домовилася із США про постачання ракет ATACMS.

Ракети ATACMS для України

Зеленський розповів, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

За словами президента, зараз в України є чотири ключові пріоритети захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки “прибули якнайшвидше”.

А сьогоднішній результат — у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також президент 22 квітня зустрівся із двопартійною делегацією конгресменів США.

Ми обговорили, як саме можемо зробити цей рік результативним для України та всієї коаліції — коаліції захисників міжнародного порядку. І з конгресменами, і з Президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого Глобального саміту миру.

Пакет допомоги від США

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт із допомогою для України в розмірі майже 61 млрд доларів.

Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8.

Сенат має голосувати за законопроєкт 23 квітня, далі його має підписати Байден.

Голова комітету з розвідки американського Сенату Марк Ворнер вважає, що США можуть надіслати Україні військову допомогу вже до кінця наступного тижня.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів переговори з Байденом щодо військової допомоги Україні — перші деталі
Володимир Зеленський
Зеленський і Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський зустрівся з делегацією конгресменів США. Обговорювали питання зброї
Офіс Президента України
Володимир Зеленський і конгресмени
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США готують розширений пакет допомоги Україні — Politico
Військова допомога Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?