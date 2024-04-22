Україна домовилася із США про передачу ATACMS — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 22 квітня Україна домовилася із США про постачання ракет ATACMS.
Ракети ATACMS для України
Зеленський розповів, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
За словами президента, зараз в України є чотири ключові пріоритети захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки “прибули якнайшвидше”.
Також президент 22 квітня зустрівся із двопартійною делегацією конгресменів США.
Пакет допомоги від США
20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт із допомогою для України в розмірі майже 61 млрд доларів.
Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8.
Сенат має голосувати за законопроєкт 23 квітня, далі його має підписати Байден.
Голова комітету з розвідки американського Сенату Марк Ворнер вважає, що США можуть надіслати Україні військову допомогу вже до кінця наступного тижня.
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