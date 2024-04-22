Україна домовилася із США про передачу ATACMS — Зеленський

Ракети ATACMS для України

Зеленський розповів, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

За словами президента, зараз в України є чотири ключові пріоритети захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки “прибули якнайшвидше”.

А сьогоднішній результат — у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко! Володимир Зеленський Президент України

Також президент 22 квітня зустрівся із двопартійною делегацією конгресменів США.

Ми обговорили, як саме можемо зробити цей рік результативним для України та всієї коаліції — коаліції захисників міжнародного порядку. І з конгресменами, і з Президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого Глобального саміту миру. Поширити

Пакет допомоги від США

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт із допомогою для України в розмірі майже 61 млрд доларів.

Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8.

Сенат має голосувати за законопроєкт 23 квітня, далі його має підписати Байден.

Голова комітету з розвідки американського Сенату Марк Ворнер вважає, що США можуть надіслати Україні військову допомогу вже до кінця наступного тижня.