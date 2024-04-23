Военный аналитик и полковник запаса ВСУ Петр Черник отметил, что очень важно будет именно то, сколько дальнобойных ракет ATACMS Украина получит от США.
Как задачи смогут выполнять ВСУ при получении дальнобойных ATACMS от США
Черник подчеркнул, что на складах армии США в настоящее время сохраняется по меньшей мере 2 тыс. дальнобойных ATACMS различных модификаций.
Эксперт добавил, что снять их с хранения и передать Украине это не должно быть проблемой для США.
Черник также напомнил, что с начала июня в Украине должны начать действовать F-16.
По его словам, весь свой авиапарк согласилась передать Украину Дания.
Эксперт подчеркнул, что в данном случае речь идет примерно о 40 самолетах.
Эти самолеты имеют в комплетации ракеты AGM, которые могут наносить удары на расстояние до 900 км.
Черник подчеркнул, что на складах армии США хранится более 5 тыс. этих ракет.
Чего смогут добиться украинские военные благодаря помощи США
По мнению эксперта, заявленная военная помощь позволит ВСУ в этом году преуспевать как минимум на Приазовье.
Он также обратил внимание на готовность Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow.
Эксперт также отметил, что в пакете Британии есть дроны и другая техника. Это свидетельствует о том, что союзники понимают, что преимущество в воздухе для Украины это очень важно, но и без "достойной" бронетехники реализовать деоккупацию территорий будет невозможно.
Черник уверен, что россияне уже не смогут проводить более интенсивные боевые действия, чем сейчас.
Он напомнил, что противник кроме Авдеевки ничего серьезного не захватил в последние, критические для Украины месяцы.