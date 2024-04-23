Военный аналитик и полковник запаса ВСУ Петр Черник отметил, что очень важно будет именно то, сколько дальнобойных ракет ATACMS Украина получит от США.

Как задачи смогут выполнять ВСУ при получении дальнобойных ATACMS от США

В Джанкой прилетели две, и есть прекрасные результаты, уничтожили до 5 ЗРК и уникальную установку по синхронизации работы радиолокаторов. Но это в статическом смысле не подрывает и не ломает саму войну. А если бы действительно на больших расстояниях нам удалось уничтожить железную дорогу! 90% всего, что завозится в зону оккупации, довозится по железной дороге. Напомню, что один 50-тонный вагон — это 500 снарядов 152 калибра. Поезд везет несколько десятков таких вагонов… Поэтому у части логистики здесь может быть переворот, если получим достаточное количество ракет на 165 км в кассетном исполнении и до 300 км в фугасном исполнении. Тогда и Крымский мост по-настоящему может оказаться под угрозой. Здесь философия нашего успеха. Поэтому акцентирую — количество, количество и еще раз количество. Несколько десятков ракет — это очень хорошо, но нужно несколько сотен, а то и тысяча, — объяснил аналитик. Поделиться

Черник подчеркнул, что на складах армии США в настоящее время сохраняется по меньшей мере 2 тыс. дальнобойных ATACMS различных модификаций.

Эксперт добавил, что снять их с хранения и передать Украине это не должно быть проблемой для США.

Черник также напомнил, что с начала июня в Украине должны начать действовать F-16.

По его словам, весь свой авиапарк согласилась передать Украину Дания.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае речь идет примерно о 40 самолетах.

Эти самолеты имеют в комплетации ракеты AGM, которые могут наносить удары на расстояние до 900 км.

Черник подчеркнул, что на складах армии США хранится более 5 тыс. этих ракет.

Эти средства точно изменят философию применения тяжелых корректируемых авиационных бомб. Су-34 едва ли не единственная машина, применяющая бомбы больших калибров, сбрасывает с расстояния 40-70 км. Если F-16 взял на прицел Су-34, то он обречен, убежден аналитик. Поделиться

Чего смогут добиться украинские военные благодаря помощи США

По мнению эксперта, заявленная военная помощь позволит ВСУ в этом году преуспевать как минимум на Приазовье.

Есть сдержанный оптимизм, если оружие этого порядка будет нам предоставлено, то в цикле сухой погоды в этом году не скажу, что фундаментальный перелом вообще в войне, но по меньшей мере обрушить южный плацдарм, а в моем понимании выйти на Северное Приазовье вполне реально, — считает Черник. Поделиться

Он также обратил внимание на готовность Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow.

Великолепная ракета. Что-то вынесем — где-то большой состав, или, возможно, снова аэродром пострадает. Но это не та ракета, которая меняет ход боев. Она дозвуковая, крылатая, поэтому ее легче сбить, легче отклонить средствами РЭБ. А ATACMS сбивать практически невозможно. На самом деле, все должно быть в смешанном цикле. То есть баллистика вместе с крылатыми ракетами вместе с большими дроновыми атаками. Особенно в части, касающейся взвода Крымского моста, — объясняет аналитик. Поделиться

Эксперт также отметил, что в пакете Британии есть дроны и другая техника. Это свидетельствует о том, что союзники понимают, что преимущество в воздухе для Украины это очень важно, но и без "достойной" бронетехники реализовать деоккупацию территорий будет невозможно.

Черник уверен, что россияне уже не смогут проводить более интенсивные боевые действия, чем сейчас.

Он напомнил, что противник кроме Авдеевки ничего серьезного не захватил в последние, критические для Украины месяцы.