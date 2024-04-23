Військовий аналітик та полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначив, що вкрай важливо буде саме те, скільки далекобійних ракет ATACMS Україна отримає від США.
Як задачі зможуть виконувати ЗСУ у разі отримання далекобійних ATACMS від США
Черник підкреслив, що на складах армії США наразі зберігається щонайменше 2 тис далекобійних ATACMS різних модифікацій.
Експерт додав, що зняти їх зі зберігання та передати Україні це не має бути проблемою для США.
Черник також нагадав, що десь з початку червня в Україні мають почати діяти F-16.
За його словами, весь свій авіапарк погодилась передати Україні Данія.
Експерт підкреслив, що у данному випадку мова йде приблизно про 40 літаків.
Ці літаки мають у комплетації ракети AGM, що можуть завдавати ударів на відстань до 900 км.
Черник підкреслив, що на складах армії США зберігається понад 5 тис цих ракет.
Чого зможуть домогтись українські військові завдяки допомозі від США
На думку експерта, заявлена військова допомога дозволить ЗСУ цього року мати успіхи як мінімум на Приазов’ї.
Він також звернув увагу на готовність Великої Британії передати Україні ракети Storm Shadow.
Експерт також зауважив, що у пакеті Британії є дрони й інша техніка. Це свідчить про те, що союзники розуміють, що перевага у повітрі для України — це дуже важливо, але й без "достойної" бронетехніки реалізувати деокупацію територій буде неможливо.
Черник впевнений, що росіяни вже не зможуть проводити більш інтенсивні бойові дії, ніж зараз.
Він нагадав, що противник крім Авдіївки нічого серйозного не захопив у останні, критичні, для України місяці.