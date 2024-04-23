Військовий аналітик та полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначив, що вкрай важливо буде саме те, скільки далекобійних ракет ATACMS Україна отримає від США.

Як задачі зможуть виконувати ЗСУ у разі отримання далекобійних ATACMS від США

У Джанкой прилетіли дві, і маємо прекрасні результати, знищили до 5 ЗРК і унікальну установку з синхронізації роботи радіолокаторів. Але це в статегічному сенсі не підриває і не ламає самої війни. А якби дійсно на великих відстанях нам вдалося знищити залізницю! 90% всього, що завозиться в зону окупації, довозиться залізницею. Нагадаю, що один 50-тонний вагон — це 500 снарядів 152 калібру. Потяг везе кілька десятків таких вагонів… Тому у частині логістики тут може бути переворот, якщо отримаємо достатню кількість ракет на 165 км у касетному виконанні і до 300 км у фугасному виконанні. Тоді вже і Кримьский міст по-справжньому може бути під загрозою. Отут філософія нашого успіху. Тому закцентую — кількість, кількість і ще раз кількість. Кілька десятків ракет — це дуже добре, але потрібно кілька сотень, а то й ціла тисяча, — пояснив аналітик. Поширити

Черник підкреслив, що на складах армії США наразі зберігається щонайменше 2 тис далекобійних ATACMS різних модифікацій.

Експерт додав, що зняти їх зі зберігання та передати Україні це не має бути проблемою для США.

Черник також нагадав, що десь з початку червня в Україні мають почати діяти F-16.

За його словами, весь свій авіапарк погодилась передати Україні Данія.

Експерт підкреслив, що у данному випадку мова йде приблизно про 40 літаків.

Ці літаки мають у комплетації ракети AGM, що можуть завдавати ударів на відстань до 900 км.

Черник підкреслив, що на складах армії США зберігається понад 5 тис цих ракет.

Ці засоби точно змінять філософію застосування важких коректованих авіаційних бомб. Су-34 чи не єдина машина, яка застосовує бомби великих калібрів, скидає з відстані 40-70 км. Якщо F-16 взяв на приціл Су-34, то він приречений, — переконаний аналітик. Поширити

Чого зможуть домогтись українські військові завдяки допомозі від США

На думку експерта, заявлена військова допомога дозволить ЗСУ цього року мати успіхи як мінімум на Приазов’ї.

Є стриманий оптимізм, якщо зброя цього порядку буде нам надана, то у циклі сухої погоди цього року, не скажу, що фундаментальний перелом взагалі у війні, але щонайменше обвалити південний плацдарм, а в моєму розумінні вийти на Північне Приазов’я цілком реально, — вважає Черник. Поширити

Він також звернув увагу на готовність Великої Британії передати Україні ракети Storm Shadow.

Чудова ракета. Щось винесемо — десь чи великий склад, чи, можливо, знову аеродром постраждає. Але це не та ракета, яка міняє хід боїв. Вона дозвукова, крилата, тому її легше збити, легше відхилити засобами РЕБ. А ATACMS збивати практично неможливо. Насправді все має бути у змішаному циклі. Тобто балістика разом із крилатими ракетами, разом з великими дроновими атаками. Особливо у частині, що стосується упідводнення Кримського мосту, — пояснює аналітик. Поширити

Експерт також зауважив, що у пакеті Британії є дрони й інша техніка. Це свідчить про те, що союзники розуміють, що перевага у повітрі для України — це дуже важливо, але й без "достойної" бронетехніки реалізувати деокупацію територій буде неможливо.

Черник впевнений, що росіяни вже не зможуть проводити більш інтенсивні бойові дії, ніж зараз.

Він нагадав, що противник крім Авдіївки нічого серйозного не захопив у останні, критичні, для України місяці.