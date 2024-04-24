США уже тайно передали Украине ракеты ATACMS — Reuters

США уже тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS, а Украина на прошлой неделе ударила по Крыму.

США уже тайно передали Украине ракеты ATACMS

По данным источника, ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму $300 миллионов, президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Чиновник не уточнил, сколько ракет было отправлено.

По словам чиновника, ракеты были впервые применены утром 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму, находившемуся примерно в 165 км от украинской линии фронта.

Атака на аэродром в Джанкое 17 апреля

Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что начались пожары в районе местного военного аэродрома.

На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии РФ, три авиационных эскадрилья.

По данным паблика Крымский ветер, в результате удара были уничтожены три пусковые установки С-400 и две С-300. Также паблик сообщал, что в результате удара погибли и ранены среди российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 апреля прокомментировал атаку на Джанкой, отметив, что ВСУ "реализовали правильный удар". Он поблагодарил военных за меткость.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук сообщил, что российские войска после удара Сил обороны по аэродрому в Джанкое переместили самолеты и вертолеты, предварительно, на аэродром в Кировском.