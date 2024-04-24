США пообіцяли Україні ще більше ракет ATACMS
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Політика
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США пообіцяли Україні ще більше ракет ATACMS

The White House
ATACMS

Постачання Україні від США далекобійних ракет ATACMS продовжиться.

Україна отримає від США ще більше ATACMS

Сполучені Штати Америки й надалі продовжать постачати Україні тактичні ракети ATACMS.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет — ред.), і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник президента США

Водночас він відмовився називати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.

ATACMS в Україні: що відомо

Сполучені Штати підтвердили, що у березні цього року ракети далекого радіусу дії ATACMS таємно прибули до України. Вони були включені до пакета військової допомоги Україні на суму 300 млн дол, оголошеного 12 березня.

Ймовірно, ці ракети було використано удару по аеродрому в окупованому Джанкої.

Також представник Пентагону заявив, що Україна застосувала ATACMS в ніч на 24 квітня. Однак деталі на цю тему він не розповів.

Також президент Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень заявив, що відбулась домовленість з президентом США Джо Байденом щодо наступного постачання ATACMS в Україну.

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