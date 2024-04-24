ATACMS і HIMARS. Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні

24 квітня США надали Україні новий пакет військової допомоги.
ATACMS і HIMARS для України
Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки міститиме ракети ATACMS та необхідні системи ППО.
Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, а також американському народу за підтримку України.
Що в новому пакеті допомоги від США
Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:
ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;
зенітні ракети Stinger;
стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
артилерійські снаряди калібру 105 мм;
мінометні снаряди калібру 60 мм;
бойові машини піхоти Bradley;
мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
протитанкові ракети TOW;
протитанкові системи Javelin і AT-4;
високоточні авіаційні боєприпаси;
аеродромно-допоміжне обладнання;
протиброньові міни;
протипіхотні міни Claymore;
підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
прилади нічного бачення;
запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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