ATACMS і HIMARS. Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями — на всіх рівнях, — щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для HIMARS до необхідної ППО і техніки.