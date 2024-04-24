ATACMS і HIMARS. Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ATACMS і HIMARS. Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні

Володимир Зеленський
Зеленський

24 квітня США надали Україні новий пакет військової допомоги.

ATACMS і HIMARS для України

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки міститиме ракети ATACMS та необхідні системи ППО.

Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями — на всіх рівнях, — щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для HIMARS до необхідної ППО і техніки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, а також американському народу за підтримку України.

Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього.

Що в новому пакеті допомоги від США

Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:

  • ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;

  • зенітні ракети Stinger;

  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;

  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;

  • мінометні снаряди калібру 60 мм;

  • бойові машини піхоти Bradley;

  • мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

  • протитанкові ракети TOW;

  • протитанкові системи Javelin і AT-4;

  • високоточні авіаційні боєприпаси;

  • аеродромно-допоміжне обладнання;

  • протиброньові міни;

  • протипіхотні міни Claymore;

  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

  • прилади нічного бачення;

  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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