Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю

24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд дол і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив Сенат

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Історичний законопроєкт про допомогу Україні від США підписано президентом країни.

Про це стало відомо з трансляції на Youtube-каналі Білого дому.

Верхня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R.815, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США. Зокрема, законопроєкт включає 61 млрд дол для України.

Сенат проголосував 79 голосами "за", при необхідних 50. "Проти" було 18 голосів.

Раніше Білий дім опублікував заяву, де заявив, що Байден підпише пакет законопроєктів 24 квітня, щоб цього ж тижня відновити постачання озброєнь Україні.

Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні.

Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Володимир Зеленський Президент України

Він також подякував усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики. Зеленський заявив, що цінує підтримку Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що "відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах".

Зеленський підкреслив, що далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.

Як відбувалось голосування у Сенаті

Відомо, що клопотання про завершення дебатів щодо проєкту закону лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера підтримали. Це дозволить ухвалити пакет з допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню, загальні кошти якого становлять 95 млрд дол, за скороченою процедурою.

Розгляд законопроєкту підтримали 72 сенатори, коли проти проголосували 13. Поширити

Тепер у сенаті мають не більше 30 годин на обговорення й голосування щодо документа.

Водночас перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, завдяки якій процес розгляду допомоги міг би затягнутися, але вона була відхилена.

Раніше лідер республіканської партії в сенаті Мітч Макконнелл закликав підтримати пакет з американською допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню та зберегти провідну роль Сполучених Штатів Америки у світі. Про це він заявив у промові перед основним голосуванням за документ у верхній палаті конгресу США.

Нездатність допомогти Україні зараз у протистоянні російській агресії означатиме заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означатиме більший ризик, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Поширити

Раніше The Guardian повідомляв голосування щодо пакету американської допомоги, яке мало розпочатися о 21:00 за київським часом, затягується, оскільки в сенаті республіканці не можуть запропонувати поправки.

Видання зазначало, у верхній палаті звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він проголошує свій варінат проєкту закону "з мінімальними скаргами та, можливо, без поправок".