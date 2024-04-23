Як республіканці заважають остаточному схваленню допомоги Україні від США

Зазначається, що заплановане у Сенаті схвалення проекту фінансування допомоги Україні відкладається через скарги представників Республіканської партії щодо неможливості внесення правок.

Представники Республіканської партії у Сенаті Ерік Шмітт та Майк Лі звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у спробах винести на голосування фактично власний проект, який до цього був схвалений у Сенаті, однак так і не розглядався Палатою представників.

Лі також скаржиться, що виділення коштів для допомоги Україні є "непопулярним рішенням".

При цьому сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на "військову машину" Ізраїлю.

23 квітня у Сенаті США мають розглянути проекти фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також щодо нацбезпеки.

Що відомо про голосування стосовно допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Перше голосування стосуватиметься пропозиції внести поправку сенатора Чака Шумера до законопроекту H.R.815, яка передбачає об'єднання в один пакет всіх законопроектів, які схвалила Палата представників.

Тобто чотири окремі документи будуть додані як одна поправка до сенатського законопроєкту HR.815, який був прийнятий ще 13 лютого 2024 року.

Друге голосування — початок розгляду пакета законопроектів за прискореною процедурою, яка унеможливлює довгі дебати щодо того чи іншого питання.

Також ця процедура називається "подоланням флібустьєра". Флібустьєрство дозволяє сенаторам проводити нескінченні дебати.

Одного разу сенатор виголошував промову понад 21 годину поспіль.

Для подолання флібустьєра потрібно щонайменше 60 голосів зі 100, а отже демократичній більшості знадобиться допомога як мінімум 9 республіканців.

Після цього в американського Сенату буде 30 годин на те, щоб обговорити законопроект (але не більше 1 години на кожного сенатора) та остаточно його схвалити.

Минулого разу в лютому, виступи сенаторів тривали всю ніч. І фактично тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть, — пояснює посол України в США Оксана Маркарова. Поширити