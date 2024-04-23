Коли Україна може отримати перший пакет зброї від допомоги США — відомий термін

Перший пакет зброї від США за новим законом може надійти в Україну в квітні.
Що відомо про отримання першого пакету зброї від США Україні
Посол України у США Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь може надійти в Україну вже у квітні.
Маркарова висловила сподівання, що процедура ухвалення законопроєкту про допомогу Україні буде завершена максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.
За її словами, закон набирає чинності відразу і так само відразу настає повноваження виділяти Україні зброю.
Відповідаючи на уточнююче запитання, Оксана Маркарова заявила — "Не будемо виключати навіть квітень".
Палата представників проголосувала за допомогу для України
20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.
Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.
Документ 23 квітня ще має ухвалити Сенат, потім його дадуть на підпис Байдену.
Ще до голосування в Пентагоні заявили, що зможуть оперативно відправити в Україну новий пакет озброєнь, коли рішення буде остаточно ухвалено.
У ISW зазначали, що Збройні сили України зможуть призупинити наступ окупаційної армії за умови швидкого надходження допомоги США.
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