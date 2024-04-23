Когда Украина может получить первый оружейный пакет от помощи США — известный термин

Первый пакет оружия от США по новому закону может поступить в Украину в апреле.
Что известно о получении первого пакета оружия от США
Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений может поступить в Украину уже в апреле.
Маркарова выразила надежду на то, что процедура принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.
По ее словам, закон вступает в силу сразу и сразу же наступает полномочие выделять Украине оружие.
Отвечая на уточняющий вопрос, Оксана Маркарова заявила — "Не будем исключать даже апрель".
Палата представителей проголосовала за помощь для Украины
20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.
Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.
Документ 23 апреля должен принять Сенат, затем его дадут на подпись Байдену.
Еще до голосования в Пентагоне заявили, что смогут оперативно отправить новый пакет вооружений в Украину, когда решение будет окончательно принято.
В ISW отмечали, что Вооруженные силы Украины смогут приостановить наступление оккупационной армии при быстром поступлении помощи США.
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