Когда Украина может получить первый оружейный пакет от помощи США — известный термин

Первый пакет оружия от США по новому закону может поступить в Украину в апреле.

Что известно о получении первого пакета оружия от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений может поступить в Украину уже в апреле.

Маркарова выразила надежду на то, что процедура принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.

По ее словам, закон вступает в силу сразу и сразу же наступает полномочие выделять Украине оружие.

Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому я думаю, что это будет очень быстро, — отметила посол. Поделиться

Отвечая на уточняющий вопрос, Оксана Маркарова заявила — "Не будем исключать даже апрель".

Палата представителей проголосовала за помощь для Украины

20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.

Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.

Документ 23 апреля должен принять Сенат, затем его дадут на подпись Байдену.

Еще до голосования в Пентагоне заявили, что смогут оперативно отправить новый пакет вооружений в Украину, когда решение будет окончательно принято.

В ISW отмечали, что Вооруженные силы Украины смогут приостановить наступление оккупационной армии при быстром поступлении помощи США.