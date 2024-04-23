Помощь США Украине может сорвать возможное наступление РФ в Донецкой области — аналитики

Как повлияет помощь США на возможное контрнаступление РФ

В отчете отмечается, что россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи — Новокалиново северо-западнее Авдеевки в составе преимущественно четырех бригад Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Аналитики предполагают, что эти силы преследуют три взаимодополняющих задачи:

продвижение к западу от Бердичева;

продвижение в сторону поселка Очеретино;

продвижение от Очеретино дальше на запад вдоль дороги О0544 (Керамик-Мирноград);

продвижение на север в направлении поселка Новокалиново.

В то же время, отмечает ISW, у российских войск нет достаточного времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военную помощь стран Европы и США, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях.

Аналитики напомнили, что Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель 22 апреля заявил, что первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии прибудут в Украину до конца мая — начала июня.

Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя, будет иметь решающее значение для способности сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении, — говорится в отчете. Поделиться

По мнению аналитиков ISW, российское военное командование отдает себе отчет, что по прибытии западной помощи, "окно" наступательных возможностей закроется и пытается закрепить наступательные успехи к получению ВСУ военной помощи от партнеров.

Учитывая развитие событий, в Институте изучения войны прогнозируют, что в течение следующих недель войска РФ продолжат добывать тактические победы вдоль линии Бердичи — Новокалиново и других районах театра боевых действий в ожидании прибытия западной помощи.

Какая ситуация на фронте

На данный момент самыми горячими направлениями фронта являются Часов Яр, Покровский и Кураховский в Донецкой области и Купянский в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что террористы планируют оккупировать Часов Яр до 9 мая. Если врага удастся отразить, это позволит разрушить его планы по полномасштабному контрнаступлению в июне.

По словам главы государства, у Украины есть шанс перехватить инициативу на поле боя, но для этого необходима поддержка вооружениями со стороны США.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что с середины мая — начала июня, Украину ожидает довольно тяжелая ситуация. Однако "армагеддона" не произойдет.

Тем временем Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках баллистических ракет ATACMS.