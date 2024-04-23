Допомога США Україні може зірвати можливий наступ РФ на Донеччині — аналітики

Як вплине допомога США на можливий контрнаступ РФ

У звіті зазначається, що росіяни зосередили силу розміром з дивізію на лінії Бердичі — Новокалинове на північний захід від Авдіївки у складі переважно чотирьох бригад Центрального військового округу Збройних сил РФ.

Аналітики припускають, що ці сили переслідують три взаємодоповнюючі завдання:

просування на захід від Бердичів;

просування вбік селища Очеретине;

просування від Очеретиного далі на захід уздовж дороги О0544 (Керамік-Мирноград);

просування на північ у напрямку селища Новокалинове.

Водночас, зазначає ISW, російські війська не мають достатнього часу для підготовки до ширшого прориву, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога країн Європи та США, якщо Сенат ухвалить законопроект про додаткові асигнування.

Аналітики нагадали, що Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель 22 квітня заявив, що перші поставки артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії, прибудуть в Україну до кінця травня — початку червня.

Здатність вирівняти співвідношення артилерійських обстрілів з силами агресора на полі бою, матиме вирішальне значення для здатності Сил оборони позбавити російські війська ініціативи та сповільнити темпи їхнього просування на Авдіївському напрямку, — йдеться у звіті. Поширити

На думку аналітиків ISW, російське військове командування усвідомлює, що після прибуття західної допомоги, "вікно" наступальних можливостей закриється і намагається закріпити наступальні успіхи до отримання ЗСУ військової допомоги від партнерів.

З огляду на розвиток подій, в Інституті вивчення війни прогнозують, що протягом наступних тижнів війська РФ продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі — Новокалинове та інших районах театру бойових дій в очікуванні прибуття західної допомоги.

Яка ситуація на фронті

На даний момент найгарячішими напрямками фронту є Часів Яр, Покровський і Курахівський у Донецькій області та Купʼянський у Харківській області.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що терористи планують окупувати Часів Яр до 9 травня. Якщо ворога вдасться відбити, це дозволить зруйнувати його плани щодо повномасштабного контрнаступу в червні.

За словами глави держави, Україна має шанс перехопити ініціативу на полі бою, але для цього необхідна підтримка озброєннями з боку США.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що з середини травня — початку червня, на Україну очікує досить важка ситуація. Однак "армагеддону" не станеться.

Тим часом Зеленський і президент США Джо Байден домовилися про постачання балістичних ракет ATACMS.