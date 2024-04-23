За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у разі остаточного ухвалення Конгресом США проекту щодо передачі Україні конфіскованих активів РФ маємо отримати близько 5 млрд доларів.

Що відомо про підготовку США до передачі Україні конфіскованих активів РФ

Шмигаль підкреслив, що у Палаті представників Конгресу США вже схвалили відповідний законопроект і наразі черга Сенату зробити те саме.

Потенційно це може дати Україні до 5 млрд доларів, які зараз знаходяться в американській юрисдикції, — зазначив Шмигаль. Поширити

Законопроект про REPO розшифровується як "законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Його у минулому році внесли на розгляд одразу як у Палаті представників США, так і у Сенаті США.

За допомогою такої ініціативи законодавці хочуть дозволити президенту США проводити конфіскацію російських активів, заморожених у США, а потім спрямовувати їх на відновлення України від наслідків вторгнення окупантів.

Що відомо про фінансову допомогу від ЄС

Прем’єр-міністр України підкреслив, що цього тижня Україна очікує траншу від ЄС у розмірі 1.5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського союзу, — зазначив Шмигаль. Поширити

За його словами, наразі в уряді додатково ухвалюють рішення із метою залучення додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення медичної інфраструктури.

Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій.

Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств. Таким чином акумулюємо фінансові ресурси для оборони, стійкості, відновлення нашої країни та нашої економіки, — пояснив Шмигаль. Поширити

Крім того очільник уряду зазначив, що Кабмін схвалив виділення 8 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.

Шмигаль уточнив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми направили близько 38 млрд гривень.