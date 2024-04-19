У G7 заявили про продовження вивчення та пошуку шляхів для використання заморожених активів РФ на надання допомоги Україні.
G7 шукає шляхи використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Глави МЗС країн “Великої сімки” зазначили, що Росія має заплатити ціну за завдані Україні руйнування та збитки.
Глави зовнішньополітичних відомств G7 привітали початок роботи Реєстру збитків, завданих окупаційною армією країни-агресорки Україні.
Міністри також привітали схвалення ЄС правової бази стосовно використання прибутків із заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Ці кошти надходять безпосередньо від заморожених російських суверенних активів.
Із чим ще обіцяють підтримку Україні партнери з G7
Окремо глави МЗС "Великої сімки" висловили рішучість відносно посилення спроможності протиповітряної оборони України з метою збереження життів і захисту критичної інфраструктури.
Також з цієї метою вони співпрацюватимуть з партнерами.
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