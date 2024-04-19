Ми продовжимо вивчати усі можливі шляхи надання Україні допомоги для отримання відшкодування з боку Росії в узгодженні з нашими відповідними правовими системами і міжнародним правом. На прохання лідерів, ми продовжимо нашу роботу і консультування перед самітом в Апулії щодо усіх можливих шляхів і здійсненних варіантів, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані на підтримку України, підкреслюється у спільній заяві глав МЗС G7.