G7 зробила заяву щодо використання заморожених активів РФ на допомогу Україні
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G7 зробила заяву щодо використання заморожених активів РФ на допомогу Україні

Прапори країн G7
Джерело:  online.ua

У G7 заявили про продовження вивчення та пошуку шляхів для використання заморожених активів РФ на надання допомоги Україні. 

G7 шукає шляхи використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Глави МЗС країн “Великої сімки” зазначили, що Росія має заплатити ціну за завдані Україні руйнування та збитки.

Ми засуджуємо нещодавні російські удари ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі і містам в Україні. Ми налаштовані забезпечити повну відповідальність і ми підтримуємо Україну в отриманні компенсації за втрати, травми і руйнування, спричинені в результаті російської агресії, — йдеться у документі за підсумками зустрічі на острові Капрі.

Глави зовнішньополітичних відомств G7 привітали початок роботи Реєстру збитків, завданих окупаційною армією країни-агресорки Україні.

Суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу, поки Росія не припинить свою агресію і виплатить за завдану шкоду, — підкреслюється у повідомленні.

Міністри також привітали схвалення ЄС правової бази стосовно використання прибутків із заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Ці кошти надходять безпосередньо від заморожених російських суверенних активів.

Ми продовжимо вивчати усі можливі шляхи надання Україні допомоги для отримання відшкодування з боку Росії в узгодженні з нашими відповідними правовими системами і міжнародним правом. На прохання лідерів, ми продовжимо нашу роботу і консультування перед самітом в Апулії щодо усіх можливих шляхів і здійсненних варіантів, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані на підтримку України, підкреслюється у спільній заяві глав МЗС G7.

Із чим ще обіцяють підтримку Україні партнери з G7

Окремо глави МЗС "Великої сімки" висловили рішучість відносно посилення спроможності протиповітряної оборони України з метою збереження життів і захисту критичної інфраструктури.

Також з цієї метою вони співпрацюватимуть з партнерами.

Разом з міжнародними партнерами ми налаштовані продовжувати надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку і підтримку для розвитку України та її народу, — йдеться у спільній заяві.

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