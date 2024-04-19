G7 сделала заявление об использовании замороженных активов РФ в помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

G7 сделала заявление об использовании замороженных активов РФ в помощь Украине

Флаги стран G7
Читати українською
Источник:  online.ua

В G7 заявили о продолжении изучения и поиска путей использования замороженных активов РФ на оказание помощи Украине.

G7 ищет пути использования замороженных активов РФ для помощи Украине

Главы МИД стран "Большой семерки" отметили, что Россия должна заплатить цену за нанесенный Украине разрушения и ущерб.

Мы осуждаем недавние российские удары по ракетам и дронам по энергетической инфраструктуре и городам в Украине. Мы настроены обеспечить полную ответственность и мы поддерживаем Украину в получении компенсации за потери, травмы и разрушения, вызванные российской агрессией, — говорится в документе по итогам встречи на острове Капри.

Главы внешнеполитических ведомств G7 приветствовали начало работы Реестра ущерба, нанесенного оккупационной армией страны-агрессоры Украины.

Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и выплатит нанесенный ущерб, — подчеркивается в сообщении.

Министры также приветствовали одобрение ЕС правовой базы по использованию доходов из замороженных активов РФ для помощи Украине.

Эти средства поступают конкретно от замороженных русских суверенных активов.

Мы продолжим изучать все возможные пути предоставления Украине помощи для возмещения со стороны России в согласовании с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров, мы продолжим нашу работу и консультирование перед саммитом в Апулии по поводу всех возможных путей и осуществимых вариантов, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы в поддержку Украины, подчеркивается в совместном заявлении глав МИД G7.

С чем еще обещают поддержку Украине партнеры по G7

Отдельно главы МИД "Большой семерки" выразили решительность относительно усиления возможности противовоздушной обороны Украины с целью сохранения жизней и защиты критической инфраструктуры.

Также в этих целях они будут сотрудничать с партнерами.

Вместе с международными партнерами мы настроены продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку и поддержку для развития Украины и ее народа, говорится в совместном заявлении.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ПАСЕ единогласно призвала использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины
ПАСЕ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В США назвали варианты использования замороженных активов РФ в пользу Украины
Доллары
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
На что Украина планирует потратить замороженные активы РФ — ответ Шмыгаля
Денис Шмыгаль
актив

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?