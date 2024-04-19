В G7 заявили о продолжении изучения и поиска путей использования замороженных активов РФ на оказание помощи Украине.
G7 ищет пути использования замороженных активов РФ для помощи Украине
Главы МИД стран "Большой семерки" отметили, что Россия должна заплатить цену за нанесенный Украине разрушения и ущерб.
Главы внешнеполитических ведомств G7 приветствовали начало работы Реестра ущерба, нанесенного оккупационной армией страны-агрессоры Украины.
Министры также приветствовали одобрение ЕС правовой базы по использованию доходов из замороженных активов РФ для помощи Украине.
Эти средства поступают конкретно от замороженных русских суверенных активов.
С чем еще обещают поддержку Украине партнеры по G7
Отдельно главы МИД "Большой семерки" выразили решительность относительно усиления возможности противовоздушной обороны Украины с целью сохранения жизней и защиты критической инфраструктуры.
Также в этих целях они будут сотрудничать с партнерами.
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