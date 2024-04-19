Мы продолжим изучать все возможные пути предоставления Украине помощи для возмещения со стороны России в согласовании с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров, мы продолжим нашу работу и консультирование перед саммитом в Апулии по поводу всех возможных путей и осуществимых вариантов, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы в поддержку Украины, подчеркивается в совместном заявлении глав МИД G7.