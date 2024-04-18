На что Украина планирует потратить замороженные активы РФ — ответ Шмыгаля

Прежде всего, премьер-министр Украины выразил благодарность США за ведущую роль в G7 по этому сложному вопросу. По его словам, Киев планирует сосредоточиться на реализации неотложных потребностей Украины.
На что Украина планирует потратить замороженные активы РФ
В этом ключе Денис Шмигаль отметил, что правительство настаивает на использовании активов России для усиления и восстановления Украины. Премьер также сообщил, что обсудил важность их конфискации и направления на нужды Украины с директором Международного валютного фонда — Кристиной Георгиевой.
В то же время он подчеркнул, что Украина благодарна США за лидерство в консультациях со странами G7 по конфискации замороженных российских активов.
Как Украина может получить помощь от США и партнеров
Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон и союзники по G7 ведены поддержке Украины.
Еллен также призвала Конгресс срочно одобрить финансирование дополнительной помощи Украине.
Еллен также выразила опасение, что дебаты о помощи Украине в США и странах-партнерах могут быть использованы Россией в качестве поддержки агрессии.
Я боюсь, что Россия увидит признаки того, что США и наши союзники устают или находят все более тяжелые пути для поддержки Украины, и это даст им надежду, что они смогут нас сидеть и дождаться, когда наша решимость упадет, — подчеркнула глава Минфина США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-