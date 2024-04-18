На что Украина планирует потратить замороженные активы РФ — ответ Шмыгаля

Прежде всего, премьер-министр Украины выразил благодарность США за ведущую роль в G7 по этому сложному вопросу. По его словам, Киев планирует сосредоточиться на реализации неотложных потребностей Украины.

На что Украина планирует потратить замороженные активы РФ

В этом ключе Денис Шмигаль отметил, что правительство настаивает на использовании активов России для усиления и восстановления Украины. Премьер также сообщил, что обсудил важность их конфискации и направления на нужды Украины с директором Международного валютного фонда — Кристиной Георгиевой.

В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры. Денис Шмигаль премьер-министр Украины

В то же время он подчеркнул, что Украина благодарна США за лидерство в консультациях со странами G7 по конфискации замороженных российских активов.

С начала полномасштабной войны США обязались на почти 45 миллиардов долларов в сфере обороны. Мы получили 55 пакетов военной поддержки. Около 22,9 миллиардов долларов грантов. Очень это ценим, — добавил Шмигаль. Поделиться

Как Украина может получить помощь от США и партнеров

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон и союзники по G7 ведены поддержке Украины.

Еллен также призвала Конгресс срочно одобрить финансирование дополнительной помощи Украине.

Это гуманитарный и моральный императив, а также экономическая война, учитывая значительное негативное влияние войны на экономику всего мира, — подчеркнула глава Минфина США. Поделиться

Еллен также выразила опасение, что дебаты о помощи Украине в США и странах-партнерах могут быть использованы Россией в качестве поддержки агрессии.