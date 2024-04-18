На що Україна планує витратити заморожені активи РФ — відповідь Шмигаля

Перш за все, прем'єр-міністр України висловив вдячність США за провідну роль у G7 у цьому складному питанні. За його словами, Київ планує зосередитися на реалізації "нагальних потреб" України.

На що Україна планує витратити заморожені активи РФ

У цьому ключі, Денис Шмигаль зазначив, що уряд наполягає на використанні активів Росії для посилення та відновлення України. Прем’єр також повідомив, що обговорив важливість їх конфіскації та спрямування на потреби України з директоркою Міжнародного валютного фонду — Крісталіною Георгієвою.

В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на невідкладних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури. Денис Шмигаль прем'єр-міністр України

Водночас він підкреслив, що Україна вдячна США за лідерство в консультаціях із країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів.

Від початку повномасштабної війни США взяли на себе зобов’язань на майже 45 мільярдів доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 мільярда доларів грантів. Надзвичайно це цінуємо, — додав Шмигаль. Поширити

Як Україна може отримати допомогу від США та партнерів

Глава Мінфіну США Джанет Єллен зазначила, що Вашингтон та союзники з G7 віданні підтримці Україні.

Єллен також закликала Конгрес терміново схвалити фінансування додаткової допомоги Україні.

Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, з огляду на значний негативний вплив війни на економіку всього світу, — підкреслила очільниця Мінфіну США. Поширити

Єллен також висловила побоювання, що дебати стосовно допомоги Україні у США та країнах партнерах можуть бути використані Росією у якості підтримки агресії.