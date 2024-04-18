На що Україна планує витратити заморожені активи РФ — відповідь Шмигаля

Перш за все, прем'єр-міністр України висловив вдячність США за провідну роль у G7 у цьому складному питанні. За його словами, Київ планує зосередитися на реалізації "нагальних потреб" України.
На що Україна планує витратити заморожені активи РФ
У цьому ключі, Денис Шмигаль зазначив, що уряд наполягає на використанні активів Росії для посилення та відновлення України. Прем’єр також повідомив, що обговорив важливість їх конфіскації та спрямування на потреби України з директоркою Міжнародного валютного фонду — Крісталіною Георгієвою.
Водночас він підкреслив, що Україна вдячна США за лідерство в консультаціях із країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів.
Як Україна може отримати допомогу від США та партнерів
Глава Мінфіну США Джанет Єллен зазначила, що Вашингтон та союзники з G7 віданні підтримці Україні.
Єллен також закликала Конгрес терміново схвалити фінансування додаткової допомоги Україні.
Єллен також висловила побоювання, що дебати стосовно допомоги Україні у США та країнах партнерах можуть бути використані Росією у якості підтримки агресії.
Я побоююся, що Росія побачить ознаки того, що США і наші союзники втомлюються або знаходять дедалі важчі шляхи для підтримки України, і це дасть їм надію, що вони зможуть пересидіти нас і дочекатися, коли наша рішучість впаде, — підкреслила глава Мінфіну США.
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