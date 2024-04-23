Шмыгаль назвал ожидаемый размер помощи от конфискованных активов РФ в США
Категория
Экономика
Дата публикации

Шмыгаль назвал ожидаемый размер помощи от конфискованных активов РФ в США

Денис Шмыгаль
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Источник:  online.ua

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае окончательного принятия Конгрессом США проекта по передаче Украине конфискованных активов РФ должно получить около 5 млрд долларов.

Что известно о подготовке США к передаче Украине конфискованных активов РФ

Шмыгаль подчеркнул, что в Палате представителей Конгресса США уже одобрили соответствующий законопроект и сейчас очередь Сената сделать то же самое.

Потенциально это может дать Украине до 5 млрд. долларов, которые сейчас находятся в американской юрисдикции, — отметил Шмыгаль.

Законопроект о REPO расшифровывается как "законопроект о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Его в прошлом году внесли на рассмотрение сразу как в Палате представителей США, так и в Сенате США.

Посредством такой инициативы законодатели хотят разрешить президенту США проводить конфискацию российских активов, замороженных в США, а затем направлять их на восстановление Украины от последствий вторжения оккупантов.

Что известно о финансовой помощи от ЕС

Премьер-министр Украины подчеркнул, что на этой неделе Украина ожидает транша от ЕС в размере 1.5 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.

Еврокомиссия поддержала План Украины в рамках программы "Ukraine Facility". И уже на этой неделе ожидаем поступления 1,5 млрд евро по этой программе Европейского союза, отметил Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время в правительстве дополнительно принимается решение с целью привлечения дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления медицинской инфраструктуры.

Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий.

Это улучшит условия получения льготных ссуд для украинских малых и средних предприятий. Таким образом, аккумулируем финансовые ресурсы для обороны, устойчивости, восстановления нашей страны и нашей экономики, — пояснил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства отметил, что Кабмин одобрил выделение 8 млрд грн на строительство фортификационных сооружений.

Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд. гривен.

И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и предпочтет нашу армию на поле боя, — отметил премьер-министр.

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