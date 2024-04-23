По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае окончательного принятия Конгрессом США проекта по передаче Украине конфискованных активов РФ должно получить около 5 млрд долларов.
Что известно о подготовке США к передаче Украине конфискованных активов РФ
Шмыгаль подчеркнул, что в Палате представителей Конгресса США уже одобрили соответствующий законопроект и сейчас очередь Сената сделать то же самое.
Законопроект о REPO расшифровывается как "законопроект о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Его в прошлом году внесли на рассмотрение сразу как в Палате представителей США, так и в Сенате США.
Посредством такой инициативы законодатели хотят разрешить президенту США проводить конфискацию российских активов, замороженных в США, а затем направлять их на восстановление Украины от последствий вторжения оккупантов.
Что известно о финансовой помощи от ЕС
Премьер-министр Украины подчеркнул, что на этой неделе Украина ожидает транша от ЕС в размере 1.5 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.
По его словам, в настоящее время в правительстве дополнительно принимается решение с целью привлечения дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления медицинской инфраструктуры.
Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий.
Кроме того, глава правительства отметил, что Кабмин одобрил выделение 8 млрд грн на строительство фортификационных сооружений.
Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд. гривен.
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