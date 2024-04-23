Как республиканцы мешают окончательному одобрению помощи Украине от США

Отмечается, что запланированное в Сенате одобрение проекта финансирования помощи Украине откладывается из-за жалоб представителей Республиканской партии относительно невозможности внесения правок.

Представители Республиканской партии в Сенате Эрик Шмитт и Майк Ли обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в попытках вынести на голосование фактически собственный проект, до этого одобренный в Сенате, однако так и не рассматривавшийся Палатой представителей.

Ли также жалуется, что выделение средств для помощи Украине является "непопулярным решением".

При этом сенатор Берни Сандерс выступил против помощи Израилю. Он не хочет, чтобы США выделяли деньги на "военную машину" Израиля.

23 апреля в Сенате США должны рассмотреть проекты финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также нацбезопасности.

Что известно о голосовании по помощи Украине, Израилю и Тайваню

Первое голосование будет касаться предложения внести поправку сенатора Чака Шумера в законопроект HR815, предусматривающий объединение в один пакет всех законопроектов, одобренных Палаты представителей.

То есть четыре отдельных документа будут добавлены как одна поправка в сенатский законопроект HR.815, который был принят еще 13 февраля 2024 года.

Второе голосование — начало рассмотрения пакета законопроектов по ускоренной процедуре, которая делает невозможными долгие дебаты по тому или иному вопросу.

Также эта процедура называется "преодолением флибустьера". Флибустьерство позволяет сенаторам проводить бесконечные прения.

Однажды сенатор произносил речь более 21 часа подряд.

Для преодоления флибустьера нужно не менее 60 голосов из 100, а значит, демократическому большинству понадобится помощь как минимум 9 республиканцев.

После этого у американского Сената будет 30 часов для того, чтобы обсудить законопроект (но не более 1 часа на каждого сенатора) и окончательно его одобрить.

В прошлый раз в феврале выступления сенаторов продолжались всю ночь. И фактически продолжительность этой части процедуры будет зависеть от того, как многие сенаторы изъявят желание выступить и сколько времени будут выступать, — объясняет посол Украины в США Оксана Маркарова. Поделиться