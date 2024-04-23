США готовят крупнейший с самого начала развязанной Россией преступной войны пакет военной помощи в размере более 1 млрд долларов.

Что известно о новом пакете военной помощи от США

Как ожидается, пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.

Что известно о получении Украиной ракет ATACMS от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью журналистам "Украинской правды" отметила , что украинские дипломаты активно работают над вопросом получения дальнобойных ракет ATACMS от Вашингтона.

Первые ATACMS у нас уже были — мы использовали ракеты дальностью 165 км. Сейчас активно работаем над тем, чтобы получить дальность 300 км. Нам они очень нужны, как и немецкие снаряды такого типа, — отметила Маркарова. Поделиться

По ее словам, стратегия Украины остается неизменной.

Мы объявляем о новом оружии уже тогда, когда видим его на поле боя, — объяснила дипломат. Поделиться

Она также дала пояснения об использовании ATACMS для уничтожения Крымского моста.

Нам нужна способность достичь повсюду. И если уж так откровенно, то устав ООН дает нам право на защиту также в виде ударов по территории страны-агрессора. Просто у нас есть ограничения от наших партнеров, которые не хотели бы, чтобы их оружие использовалось за пределами Украины. Но на всей территории Украины, включая Крым и все другие оккупированные территории, мы должны уничтожать как логистические хабы, так и войска агрессора, — подчеркнула Маркарова. Поделиться

Посол также добавила, что лично она ни разу не получала официальных сигналов от американских чиновников относительно того, что украинским военным не стоит атаковать НПЗ на территории России.

Ни разу из-за меня не было передано таких официальных сигналов. Я утверждаю, что не было официальных заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем этого делать, подчеркнула Маркарова. Поделиться

В то же время она признала, что Силы обороны Украины не могут использовать американское оружие за пределами Украины.

Но я официально, как посол, говорю, что ни разу через меня не проходили сигналы о каких-либо ограничениях того, что мы делаем оружием собственного производства, — подчеркнула дипломат. Поделиться

Также ее спросили, не появляется ли в США мнение о том, что ВСУ нужно право применять западное оружие и против военных целей на территории государства-агрессора.

Все опросы в Соединенных Штатах свидетельствуют: даже среди людей, которые очень сильно поддерживают предоставление Украине нового оружия, одним из самых больших опасений является "втягивание США в войну". Мы, конечно, объясняем, что на самом деле для того, чтобы предотвратить расширение войны, Запад должен прибегнуть к решительной остановке России. Но общественное мнение, мнение аналитических центров, мнение президента Байдена другое, — объяснила Маркарова. Поделиться

Кроме того, она прокомментировала утверждение, что Соединенные Штаты не хотят поражения Украины, но так же боятся победы Украины.

Я не вижу в США боязни того, что мы выиграем. И администрация, и президент, и Конгресс понимают, что мы должны выиграть, потому что эта война не только об Украине. Что без этого невозможно будет восстановить уважение к территориальной целостности, суверенитету в мире, — подчеркнула украинский дипломат. Поделиться

В то же время, по ее словам, в США нет понимания, как победить агрессивное ядерное государство, постоянного члена Совета безопасности ООН и государство, от которого зависят очень многие другие страны и до сих пор определяет состояние многих ресурсных рынков.