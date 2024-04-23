США готовят крупнейший с самого начала развязанной Россией преступной войны пакет военной помощи в размере более 1 млрд долларов.
Что известно о новом пакете военной помощи от США
Как ожидается, пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.
Что известно о получении Украиной ракет ATACMS от США
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью журналистам "Украинской правды" отметила , что украинские дипломаты активно работают над вопросом получения дальнобойных ракет ATACMS от Вашингтона.
По ее словам, стратегия Украины остается неизменной.
Она также дала пояснения об использовании ATACMS для уничтожения Крымского моста.
Посол также добавила, что лично она ни разу не получала официальных сигналов от американских чиновников относительно того, что украинским военным не стоит атаковать НПЗ на территории России.
В то же время она признала, что Силы обороны Украины не могут использовать американское оружие за пределами Украины.
Также ее спросили, не появляется ли в США мнение о том, что ВСУ нужно право применять западное оружие и против военных целей на территории государства-агрессора.
Кроме того, она прокомментировала утверждение, что Соединенные Штаты не хотят поражения Украины, но так же боятся победы Украины.
В то же время, по ее словам, в США нет понимания, как победить агрессивное ядерное государство, постоянного члена Совета безопасности ООН и государство, от которого зависят очень многие другие страны и до сих пор определяет состояние многих ресурсных рынков.