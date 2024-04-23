Германия усиливает давление на США по выделению Украине дополнительных систем ПВО

Этот призыв является частью усилий Германии по мобилизации международной поддержки Украины. На этой неделе Германия также планирует давить на европейских союзников, таких как Франция и Италия, чтобы они усилили свою помощь.

Германия мобилизует партнеров для помощи Украине

Германия призывает США предоставить Украине еще одну систему Patriot. Она оказывает давление на европейских союзников, чтобы они усилили помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

Как пишет Bloomberg, этот призыв является частью более широких усилий Германии по мобилизации международной поддержки Украины.

Правительство Германии обеспокоено тем, что российские ракетные обстрелы создают пробелы в противовоздушной обороне Украины.

Системы Patriot могут помочь оградить украинские города и инфраструктуру от атак российских захватчиков.

Хотя Шольц ранее отказывался отправлять Украине ракеты большой дальности Taurus, опасаясь эскалации конфликта, сейчас он возглавил усилия по поставке большего количества систем противовоздушной обороны, таких как Patriot. Это связано с ужесточением российских атак на украинскую инфраструктуру и города.

Какие системы ПВО получит Украина от Германии

На прошлой неделе Шольц объявил о поставках третьей батареи Patriot в Украину, а также о том, что шесть других батарей будут предоставлены странами-членами ЕС.

Для сравнения, три батареи Patriot составляют значительную часть арсенала немецкой армии, что гораздо больше, чем располагает даже армия США.

Кроме Patriot Германия планирует предоставить Украине и другие системы противовоздушной обороны, такие как NASAMS, Hawk и Iris-T, а также запчасти и финансирование для их обслуживания.

Стоит отметить, что в начале этого месяца Украина просила у союзников по меньшей мере семь систем Patriot, но получила лишь обязательства от Германии. Это обещание увеличит общее количество Patriot, предоставленных Германией, до трех.