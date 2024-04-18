Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Iris-T
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Iris-T

ПВО Iris-T
Читати українською
Источник:  Bild

Немецкий производитель Diehl Defence передаст Украине еще одну противоракетную систему IRIS-T для усиления противовоздушной обороны.

Что известно о передаче Украине ПВО Iris-T

Как отмечает Bild, вместе с вицеканцлером Германии Робертом Габеком, в Киев 18 апреля прибыл Гельмут Раух — руководитель компании Diehl Defence, производящей зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Iris-T SLM.

Три наших системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель , — заявил Раух, общаясь с журналистами.

Украина нуждается в большей ПВО

Власти Украины несколько недель подряд призывают союзников помочь с системами ПВО и боеприпасами к ним. В войсках возник дефицит, из-за которого российские ракетные и дроновые атаки начали пробивать оборону, попадая в энергообъекты, такие как Трипольская ТЭС.

13 апреля Германия объявила, что передаст Украине еще одну пусковую установку Patriot и боеприпасы в существующие системы ПВО. Также правительство Германии начало искать у союзников дополнительные системы ПВО для Украины.

На спецсаммите ЕС 17—18 апреля также обсудят усиление ПВО Украины. Как пишет DW , ожидается, что как в кулуарах, так и на самом заседании будут обсуждать предоставление ЗРК Patriot.

19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором центральными темами будут ПВО и боеприпасы к артиллерии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Невинные люди не погибли бы, если бы у Украины было достаточно ПВО — Кулеба про удар по Чернигову
Дмитрий Кулеба
Чернигов
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия начала искать дополнительные ПВО для Украины. К кому обращается?
ПВО Patriot
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО для Украины. Евросоюз принял срочное решение
Евросоюз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?