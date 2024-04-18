Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Iris-T

Немецкий производитель Diehl Defence передаст Украине еще одну противоракетную систему IRIS-T для усиления противовоздушной обороны.
Что известно о передаче Украине ПВО Iris-T
Как отмечает Bild, вместе с вицеканцлером Германии Робертом Габеком, в Киев 18 апреля прибыл Гельмут Раух — руководитель компании Diehl Defence, производящей зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Iris-T SLM.
Украина нуждается в большей ПВО
Власти Украины несколько недель подряд призывают союзников помочь с системами ПВО и боеприпасами к ним. В войсках возник дефицит, из-за которого российские ракетные и дроновые атаки начали пробивать оборону, попадая в энергообъекты, такие как Трипольская ТЭС.
13 апреля Германия объявила, что передаст Украине еще одну пусковую установку Patriot и боеприпасы в существующие системы ПВО. Также правительство Германии начало искать у союзников дополнительные системы ПВО для Украины.
На спецсаммите ЕС 17—18 апреля также обсудят усиление ПВО Украины. Как пишет DW , ожидается, что как в кулуарах, так и на самом заседании будут обсуждать предоставление ЗРК Patriot.
19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором центральными темами будут ПВО и боеприпасы к артиллерии.
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