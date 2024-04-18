Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Iris-T
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Iris-T

ППО Iris-T
Джерело:  Bild

Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну протиракетну систему IRIS-T для підсилення протиповітряної оборони.

Що відомо про передачу Україні ППО Iris-T

Як відзначає Bild, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва 18 квітня прибув Гельмут Раух — керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Iris-T SLM.

Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — всього за кілька тижнів, — заявив Раух під час розмови з журналістами.

Україна потребує більше ППО

Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи у енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.

13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО для України.

На спецсаміті ЄС 17—18 квітня також обговорять посилення ППО України. Як пише DW, очікується, що як у кулуарах, так і на самому засіданні обговорюватимуть надання ЗРК Patriot.

19 квітня відбудеться засідання Ради Україна — НАТО, на якому центральними темами будуть ППО і боєприпаси до артилерії.

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