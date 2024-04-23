Цей заклик є частиною зусиль Німеччини з мобілізації міжнародної підтримки України. Цього тижня Німеччина також планує тиснути на європейських союзників, таких як Франція та Італія, щоб вони посилили свою допомогу.

Німеччина мобілізує партнерів для допомоги Україні

Німеччина закликає США надати Україні ще одну систему Patriot. Вона тисне на європейських союзників, щоб вони посилили допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони.

Як пише Bloomberg,цей заклик є частиною ширших зусиль Німеччини з мобілізації міжнародної підтримки України.

Уряд Німеччини стурбований тим, що російські ракетні обстріли створюють прогалини в протиповітряній обороні України.

Системи Patriot можуть допомогти захистити українські міста та інфраструктуру від атак російських загарбників.

Хоча Шольц раніше відмовлявся відправляти Україні ракети великої дальності Taurus, побоюючись ескалації конфлікту, зараз він очолив зусилля з постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони, таких як Patriot. Це пов'язано з посиленням російських атак на українську інфраструктуру та міста.

Які системи ППО отримає Україна від Німеччини

Минулого тижня Шольц оголосив про постачання третьої батареї Patriot до України, а також про те, що шість інших батарей будуть надані країнами-членами ЄС.

Для порівняння, три батареї Patriot становлять значну частину арсеналу німецької армії, що набагато більше, ніж має у своєму розпорядженні навіть армія США.

Крім Patriot, Німеччина планує надати Україні й інші системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS, Hawk та Iris-T, а також запчастини та фінансування для їх обслуговування.

Варто зазначити, що на початку цього місяця Україна просила у союзників щонайменше сім систем Patriot, але наразі отримала лише зобов'язання від Німеччини. Ця обіцянка збільшить загальну кількість Patriot, наданих Німеччиною, до трьох.