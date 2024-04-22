Німеччина схвалила експорт зброї у першому кварталі 2024 року. Скільки виділили Україні
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Німеччина схвалила експорт зброї у першому кварталі 2024 року. Скільки виділили Україні

Німеччина
Джерело:  Міноборони Німеччини

Україна отримає 74% виділених коштів від Німеччини та залишиться основною країною-отримувачем німецького експорту озброєнь.

Що відомо про схвалення експорту озброєння Німеччини

Згідно з попередніми даними, у першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 млрд євро.

З них 3,85 млрд євро виділено на військову зброю та 1,4 млрд євро на інші види озброєнь. Основною країною-отримувачем стала Україна, для якої було схвалено експорт озброєнь на суму близько 3,8 млрд євро.

На Україну, як і раніше, припадає 74% від загальної вартості виділень на перший квартал 2024 року, і Україна залишається основною країною-одержувачем німецького експорту озброєнь, — сказав держсекретар Свен Гігольд.

Також держсекретар заявив про підтримку Німеччиною України.

Цифри відображають безперервну та далекосяжну підтримку Німеччини Україні в її самообороні проти російської агресивної війни, що суперечить міжнародному праву, — сказав Гігольд.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина допомагає Україні не лише фінансово, а й технікою. Так країна надала танки Leopard, системи ППО IRIS-T та Patriot, автомобілі, дрони та артилерію.

Раніше ми писали, що Німеччина надішле Україні ще одну систему Patriot

Також ми писали, що у Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.

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