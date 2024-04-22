Німеччина схвалила експорт зброї у першому кварталі 2024 року. Скільки виділили Україні

Україна отримає 74% виділених коштів від Німеччини та залишиться основною країною-отримувачем німецького експорту озброєнь.
Що відомо про схвалення експорту озброєння Німеччини
Згідно з попередніми даними, у першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 млрд євро.
З них 3,85 млрд євро виділено на військову зброю та 1,4 млрд євро на інші види озброєнь. Основною країною-отримувачем стала Україна, для якої було схвалено експорт озброєнь на суму близько 3,8 млрд євро.
Також держсекретар заявив про підтримку Німеччиною України.
Допомога Німеччині Україні
Німеччина допомагає Україні не лише фінансово, а й технікою. Так країна надала танки Leopard, системи ППО IRIS-T та Patriot, автомобілі, дрони та артилерію.
Раніше ми писали, що Німеччина надішле Україні ще одну систему Patriot
Також ми писали, що у Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.
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