У Німеччині назвали строки готовності Росії до нападу на НАТО

Генеральний інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Бройер повторив свій прогноз щодо часу готовності Росії до нападу на країну НАТО.
Коли РФ може напасти на НАТО
Він вважає, що російській армії знадобиться час на відновлення після війни в Україні і він складе від 5 до 8 років.
FPV-дрони допомагають Україні стримати наступ армії РФ
Попри те, що масштабні втрати росіян завдяки дронам можна вважати успіхом ЗСУ, це також свідчить про те, що наразі в українських воїнів немає альтернативи.
Україна уже давно зіткнулася з серйозним браком артилерійських снарядів та іншої зброї, через те, що чимало її союзників гальмують процес постачання.
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