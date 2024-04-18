У Німеччині назвали строки готовності Росії до нападу на НАТО
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Світ
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У Німеччині назвали строки готовності Росії до нападу на НАТО

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Джерело:  Reuters

Генеральний інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Бройер повторив свій прогноз щодо часу готовності Росії до нападу на країну НАТО. 

Коли РФ може напасти на НАТО

На той час, виходячи з нашого аналізу, Росія [відновить] свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це станеться, але це може бути можливим, — сказав Бройер журналістам під час візиту до Польщі 17 квітня, передає Reuters.

Він вважає, що російській армії знадобиться час на відновлення після війни в Україні і він складе від 5 до 8 років. 

Ми бачимо, що Росія виробляє багато військової техніки, і вона не використовує її на фронті в Україні... тому у 2029 році ми повинні бути готовими. Ми бачимо загрозу через п'ять-вісім років, — заявив Бройер.

FPV-дрони допомагають Україні стримати наступ армії РФ

Попри те, що масштабні втрати росіян завдяки дронам можна вважати успіхом ЗСУ, це також свідчить про те, що наразі в українських воїнів немає альтернативи.

Україна уже давно зіткнулася з серйозним браком артилерійських снарядів та іншої зброї, через те, що чимало її союзників гальмують процес постачання.

Щоб компенсувати це, українські сили використовують FPV-дрони для ряду завдань під час війни, включаючи спостереження та атаки на позиції противника. Деякі безпілотники оснащені вибухівкою, ними дистанційно керують через відеоекран, — зазначає видання.

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