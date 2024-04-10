Україна має право бити по військових цілях на території РФ — НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має повне право на самооборону. Зокрема, це передбачає завдання ударів по військових цілях ворога за межами країни.

Україна має право бити по військових цілях

Виступаючи у Брюсселі, Столтенберг наголосив на праві України завдавати ударів по легітимних цілях, щоб захистити себе від агресії Росії. Це стало відповіддю на запитання про атаку на російський військовий корабель.

На пресконференції з президентом Фінляндії Столтенберг акцентував, що Україна використовує своє законне право на самооборону, визначене Статутом ООН. Він відмовився вдаватися в деталі розвідданих, але зазначив, що Україна може вражати військові цілі, які є загрозою для її безпеки.

Україна має право на самооборону, і це також передбачає законні військові цілі за межами України, — сказав Єнс Столтенберг. Поширити

Генсек НАТО також звернув увагу на необхідність надання Україні допомоги без затримок. За його словами, будь-які зволікання у постачанні засобів ППО та боєприпасів можуть мати серйозні наслідки на полі бою.

За словами генсека, Альянс зосереджений на довгостроковій підтримці України, щоб зменшити залежність від короткострокових внесків та забезпечити більш стабільну допомогу.

Москва має розуміти, що вони не зможуть "перечекати" таку допомогу. Пакет для України із передбачуваною та надійною підтримкою — це саме те, над чим ми в НАТО працюємо зараз, — додав Єнс Столтенберг. Поширити

Він також відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні військову допомогу на значну суму, підтверджуючи свою роль як активного учасника у зусиллях з підтримки України.

Що кажуть у ГУР про атаки по стратегічних об’єктах на території Росії

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, українські військові продовжать завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії після серії вдалих атак по НПЗ у Татарстані.

Юсов зазначив, що радіус атак українських військових по cтратегічних об'єктах на території країни-агресорки постійно збільшується.