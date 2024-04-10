Украина имеет право бить по военным целям на территории РФ — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет полное право на самооборону. В частности, это предполагает нанесение ударов по военным целям врага за пределами страны.
Украина имеет право бить по военным целям
Выступая в Брюсселе, Столтенберг отметил право Украины наносить удары по легитимным целям, чтобы защитить себя от агрессии России. Это явилось ответом на вопрос об атаке на российский военный корабль.
На пресс-конференции с президентом Финляндии Столтенберг акцентировал, что Украина использует свое законное право на самооборону, определенное Уставом ООН. Он отказался вдаваться в детали разведданных, но отметил, что Украина может поражать военные цели, угрожающие ее безопасности.
Генсек НАТО также обратил внимание на необходимость предоставления Украине помощи без задержек. По его словам, любые промедления по поставкам средств ПВО и боеприпасов могут иметь серьезные последствия на поле боя.
По словам генсека, Альянс сосредоточен на долгосрочной поддержке Украины, чтобы снизить зависимость от краткосрочных взносов и обеспечить более стабильную помощь.
Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения Финляндия предоставила Украине военную помощь на значительную сумму, подтверждая свою роль активного участника в усилиях по поддержке Украины.
Что говорят в ГУР об атаках по стратегическим объектам на территории России
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные продолжат наносить удары по стратегическим объектам на территории России после серии удачных атак по НПЗ в Татарстане.
Юсов отметил, что радиус атак украинских военных по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки постоянно увеличивается.
Это хорошие результаты, и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И их радиус будет расти, — подчеркнул представитель ГУР.
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