В Германии назвали сроки готовности России к нападению на НАТО

Генеральный инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер повторил свой прогноз по времени готовности России к нападению на страну НАТО.
Когда РФ может напасть на НАТО
Он считает, что российской армии понадобится время на восстановление после войны в Украине и составит от 5 до 8 лет.
FPV-дроны помогают Украине сдержать наступление армии РФ
Несмотря на то, что масштабные потери россиян благодаря дронам можно считать успехом ВСУ, это также свидетельствует о том, что у украинских воинов пока нет альтернативы.
Украина уже давно столкнулась с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов и другого оружия из-за того, что многие ее союзники тормозят процесс поставки.
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