В Германии назвали сроки готовности России к нападению на НАТО

Генеральный инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер повторил свой прогноз по времени готовности России к нападению на страну НАТО.

Когда РФ может напасть на НАТО

В то время, исходя из нашего анализа, Россия [восстановит] свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это возможно, — сказал Бройер журналистам во время визита в Польшу 17 апреля, передает Reuters. Поделиться

Он считает, что российской армии понадобится время на восстановление после войны в Украине и составит от 5 до 8 лет.

Мы видим, что Россия производит много военной техники и она не использует ее на фронте в Украине... поэтому в 2029 году мы должны быть готовы. Мы видим угрозу через пять-восемь лет, — заявил Бройер. Поделиться

FPV-дроны помогают Украине сдержать наступление армии РФ

Несмотря на то, что масштабные потери россиян благодаря дронам можно считать успехом ВСУ, это также свидетельствует о том, что у украинских воинов пока нет альтернативы.

Украина уже давно столкнулась с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов и другого оружия из-за того, что многие ее союзники тормозят процесс поставки.