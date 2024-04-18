В Германии назвали сроки готовности России к нападению на НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии назвали сроки готовности России к нападению на НАТО

рф
Читати українською
Источник:  Reuters

Генеральный инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер повторил свой прогноз по времени готовности России к нападению на страну НАТО.

Когда РФ может напасть на НАТО

В то время, исходя из нашего анализа, Россия [восстановит] свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это возможно, — сказал Бройер журналистам во время визита в Польшу 17 апреля, передает Reuters.

Он считает, что российской армии понадобится время на восстановление после войны в Украине и составит от 5 до 8 лет.

Мы видим, что Россия производит много военной техники и она не использует ее на фронте в Украине... поэтому в 2029 году мы должны быть готовы. Мы видим угрозу через пять-восемь лет, — заявил Бройер.

FPV-дроны помогают Украине сдержать наступление армии РФ

Несмотря на то, что масштабные потери россиян благодаря дронам можно считать успехом ВСУ, это также свидетельствует о том, что у украинских воинов пока нет альтернативы.

Украина уже давно столкнулась с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов и другого оружия из-за того, что многие ее союзники тормозят процесс поставки.

Чтобы компенсировать это, украинские силы используют FPV-дрон для ряда задач во время войны, включая наблюдения и атаки на позиции противника. Некоторые беспилотники оснащены взрывчаткой, ими дистанционно управляют через видеоэкран, отмечает издание.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО назвали самое эффективное оружие Украины для уничтожения танков РФ
FPV-дроны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина имеет право бить по военным целям на территории РФ — НАТО
нпз
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО заявили об опасности для более 1 млрд человек из-за действий РФ
Подводная инфраструктура

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?