В НАТО назвали самое эффективное оружие Украины для уничтожения танков РФ

Один из представителей НАТО на условиях анонимности заявил, что Вооруженные силы Украины в последнее время уничтожили 66% российских танков с помощью дешевых FPV-дронов.
FPV-дроны помогают Украине сдержать наступление армии РФ
Несмотря на то, что масштабные потери россиян благодаря дронам можно считать успехом ВСУ, это также свидетельствует о том, что пока у украинских воинов нет альтернативы.
Украина уже давно столкнулась с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов и другого оружия из-за того, что многие ее союзники тормозят процесс поставок.
Какие минусы есть у FPV-дронов
Главным минусом всегда будет то, что они никогда не смогут заменить боеприпасы и другое оружие, несмотря на всю свою эффективность, мобильность и низкую стоимость.
Нельзя также забывать о том, что указанные дроны имеют относительно небольшую дальность — 9,5 км. Именно в этом они не могут сравниться ни с ракетами, ни с артиллерией.
Более того, по словам старшего научного сотрудника евразийской программы Исследовательского института внешней политики Роба Ли, беспилотники точны только в 50% случаев.
Это означает, что украинские воины вынуждены устраивать волны атак дронов, чтобы уничтожить танк.
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