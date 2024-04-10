В НАТО назвали самое эффективное оружие Украины для уничтожения танков РФ

Один из представителей НАТО на условиях анонимности заявил, что Вооруженные силы Украины в последнее время уничтожили 66% российских танков с помощью дешевых FPV-дронов.

FPV-дроны помогают Украине сдержать наступление армии РФ

Несмотря на то, что масштабные потери россиян благодаря дронам можно считать успехом ВСУ, это также свидетельствует о том, что пока у украинских воинов нет альтернативы.

Украина уже давно столкнулась с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов и другого оружия из-за того, что многие ее союзники тормозят процесс поставок.

Чтобы компенсировать это украинские силы используют FPV-дроны для ряда задач во время войны, включая наблюдение и атаки на позиции противника. Некоторые беспилотники оснащены взрывчаткой, ими дистанционно управляют через видеоэкран, — отмечает издание. Поделиться

Какие минусы есть у FPV-дронов

Главным минусом всегда будет то, что они никогда не смогут заменить боеприпасы и другое оружие, несмотря на всю свою эффективность, мобильность и низкую стоимость.

Мы производим много беспилотников, но они не являются альтернативой любому оружию. Владимир Зеленский Президент Украины

Нельзя также забывать о том, что указанные дроны имеют относительно небольшую дальность — 9,5 км. Именно в этом они не могут сравниться ни с ракетами, ни с артиллерией.

Более того, по словам старшего научного сотрудника евразийской программы Исследовательского института внешней политики Роба Ли, беспилотники точны только в 50% случаев.

Это означает, что украинские воины вынуждены устраивать волны атак дронов, чтобы уничтожить танк.