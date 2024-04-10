Аналитики отмечают, что тяжелые планирующие авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000 оказались самым эффективным оружием преступной армии РФ на поле боя в Украине, от которого у украинских военных пока нет эффективной защиты.

Как ВСУ противодействовать использованию армией РФ планирующих авиабомб

За информацией издание Cepa, за счет спутникового наведения модернизированные старые советские авиабомбы стали высокоточными управляемыми авиабомбами.

Самолеты оккупационной армии РФ сбрасывают их с большой высоты вне досягаемости большинства ЗРК на вооружении украинских военных.

Отмечается, что только с начала этого года оккупационная армия РФ уже сбросила на Украину 3,5 тыс. таких управляемых авиабомб.

В материале издания отмечается, что хорошим ответом на использование оккупационной армией РФ могло бы стать задействование украинскими военными управляемых американских авиабомб JDAM.

JDAM — это комплект, который добавляет GPS-наводку и управляемый хвост к обычным бомбам. При цене около 20 тыс долларов плюс еще несколько тыс за железную бомбу, и в результате получается высокоточный боеприпас, который намного дешевле и проще в производстве.

Преступная армия РФ использует планирующие авиабомбы для поддержки сухопутных операций в Украине.

В частности, оккупанты действуют на внешних границах радиуса действия украинского ПВО.

В то же время наведение авиабомб JDAM осуществляется с помощью GPS.

Эти бомбы имеют малые размеры, их очень трудно обнаружить и сбить.

Между тем они обладают значительно большей взрывной мощностью, чем артиллерийские боеприпасы.

Чтобы дать ответ российским бомбам, Украине нужно больше зенитных ракетных установок большой дальности, таких как Patriot и SAMP/T, с дальностью действия до 75 миль.

Какие еще варианты противодействия авиабомбам армии РФ существуют

Еще одним вариантом борьбы со сбросом авиабомб оккупационной армией аналитики называют глушение сигналов, но возможности России в области радиоэлектронной борьбы значительно превосходят возможности Украины и ее западных союзников.

Отмечается лучшим вариантом борьбы с планирующими вражескими авиабомбами станут западные истребители.

Сейчас пилоты проходят обучение, истребители могут быть введены в действие уже в текущем году.

Вопрос в том, способны ли модернизированные F-16 1980-х годов противостоять современным российским истребителям, таким как Су-35, оснащенным ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности.

Если украинцев что-то и утешает, то это то, что российское чудо-оружие еще не дало им решающего преимущества.

Бомбы, покидающие большие воронки, полезны, но в конечном счете в дело должны вступить батальоны смертников, состоящие из условно-досрочно освобожденных заключенных и призывников.

Украинцы могут сделать эти атаки как можно более дорогими в ожидании технологического противодействия, которое хотя бы частично снизит угрозу от российской бомбы.