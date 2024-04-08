Экс-регионал наводил авиабомбы РФ в Сумскую область. Его задержали

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ-эксрегионала, который наводил авиабомбы РФ на Сумскую область.

СБУ задержала российского агента в Сумской области

В СБУ сообщают, что предотвратили российский авиаудар по новым линиям обороны на приграничные Сумской области.

Россияне планировали ударить по украинским укрепрайонам управляемыми авиабомбами.

Правоохранители «на горячем» задержали агента ФСБ, проводившего доразведку вблизи оборонительной линии на территории региона.

Задержанный пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар.

При задержании у злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной «цели».

Кем оказался агент ФСБ

По данным следствия, задержанным оказался бывший местный функционер запрещенной Партии регионов.

По информации СБУ, после деоккупации Сумщины мужчина был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

«Вниманию» российской спецслужбы эксрегионал попал через собственные сообщения в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим. Поделиться

Агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал координаты.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.