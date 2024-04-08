Ексрегіонал наводив авіабомби РФ на Сумщину. Його затримали
Категорія
Україна
Дата публікації

Ексрегіонал наводив авіабомби РФ на Сумщину. Його затримали

СБУ
СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ-«ексрегіонала», який наводив авіабомби РФ на Сумську область.

СБУ затримала російського агента на Сумщині

У СБУ повідомляють, що запобігли російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області.

Росіяни планували вдарити по українських укріпрайонах керованими авіабомбами.

Правоохоронці «на гарячому» затримали агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території регіону.

Затриманий намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар.

Під час затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної «цілі».

Ким виявився агент ФСБ

За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої Партії регіонів.

За інформацією СБУ, після деокупації Сумщини чоловік був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

«До уваги» російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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