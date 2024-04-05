СБУ затримала двох іноземних агентів ФСБ, які шпигували за силами ППО на Одещині

Правоохоронці затримали в Одеській області двох іноземців, які передавали російській ФСБ дані для підготовки ударів по штабу Сил оборони.

Що відомо про іноземних агентів, які працювали на ФСБ РФ

Як зазначається, наприкінці лютого 2024 року двоє братів-іноземців однієї з країн Південного Кавказу, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітником ФСБ.

Вони погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України. Навіть власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ.

Підозрювані розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки підрозділів Сил оборони України в Одесі.

Також вони "зливали" до ФСБ геолокацію підрозділів протиповітряної оборони.

Крім того, фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів, — зазначили в СБУ. Поширити

В якості винагороди за свої "послуги" обидва брати розраховували на "посади" у разі окупації Одеської області. Один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, інший — очолити міськраду.

Правоохоронці затримали їх під час виконання чергового завдання ворога. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримує російських зрадників

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по об'єктах "Укрзалізниці" на півночі України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яка працювала в дитячому садочку і коригувала ракетні удари по Харкову.

Напередодні повідомлялось, що СБУ затримала 4 проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Серед них, наприклад, хакер, який створював фейкові "відеозвернення" очільників ЗСУ.