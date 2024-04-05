СБУ задержала двух иностранных агентов ФСБ, которые шпионили за силами ПВО в Одесской области

Стражи порядка задержали в Одесской области двух иностранцев, которые передавали российской ФСБ данные для подготовки ударов по штабу Сил обороны.

Что известно об иностранных агентах, работавших на ФСБ РФ

Как отмечается, в конце февраля 2024 года двое братьев-иностранцев одной из стран Южного Кавказа, временно проживавших в Одессе, вступили в сговор с сотрудником ФСБ.

Они согласились выполнять задачи на проведение подрывной деятельности против Украины. Даже собственноручно написали и направили куратору заявления о вступлении в ряды ФСБ.

Подозреваемые разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники подразделений Сил обороны Украины в Одессе.

Также они "сливали" в ФСБ геолокацию подразделений противовоздушной обороны.

Кроме того, фигуранты создали в городе общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине. При этом в стенах ОО иностранцев пытались завербовать в собственную сеть информаторов, — отметили в СБУ. Поделиться

В качестве вознаграждения за свои "услуги" оба брата рассчитывали на "должности" в случае оккупации Одесской области. Один хотел стать руководителем регионального отделения ФСБ, другой возглавить горсовет.

Правоохранители задержали их при выполнении очередного задания врага. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задерживает российских предателей

Напомним, ранее правоохранители задержали российского агента, готовившего ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали предательницу, работавшую в детском саду и корректировавшую ракетные удары по Харькову.

Накануне сообщалось, что СБУ задержала 4 пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Среди них, например, хакер, создававший фейковые "видообращения" руководителей ВСУ.