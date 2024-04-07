Армия РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске. Есть жертва
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске. Есть жертва

ДСНС Украины
обстрел
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Российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Армия РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске

Ночью 7 апреля российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район. В результате удара был разрушен четырехэтажный жилой дом.

По данным спасателей, под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина.

На месте трагедии работали два отделения ГСЧС и 10 спасателей, а также кран местного коммунального предприятия. Около 3:30 аварийно-спасательные работы были завершены.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов анонсировал принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов в регионе еще в конце прошлого месяца.

Тогда он объяснял, что для обстрела этих сел и поселков россияне используют весь арсенал оружия, так что детей с их родителями необходимо вывезти.

Недавно стало известно, что российские оккупанты впервые использовали для удара по Купянской авиабомбе с кассетным зарядом. Она несет еще большую опасность для мирного населения.

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