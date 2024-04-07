Армія РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську. Є жертва
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську. Є жертва

ДСНС України
армія рф

Російська армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Армія РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську

Вночі 7 квітня російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район. Внаслідок удару був зруйнований чотириповерховий житловий будинок.

За даними рятувальників, під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

На місці трагедії працювали два відділення ДСНС та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. Близько 3:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Евакуація у Харківській області

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов анонсував примусову евакуацію з 18 населених пунктів у регіоні ще наприкінці минулого місяця.

Тоді він пояснював, що для обстрілу цих сіл та селищ росіяни використовують увесь арсенал зброї, тож дітей з їхніми батьками необхідно вивезти.

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти вперше використовували для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Вона несе ще більшу небезпеку для мирного населення.

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