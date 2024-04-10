Як ЗСУ протистояти використанню авіабомб армією РФ — пояснення аналітиків

Аналітики зазначають, що важкі плануючі авіабомби ФАБ-1500 та ФАБ-3000 виявились найефективнішою зброєю злочинної армії РФ на полі бою в Україні, від якої в українських військових наразі не має ефективного захисту.

Як ЗСУ протидіяти використанню армією РФ плануючих авіабомб

За інформацією видання Cepa, за рахунок супутникового наведення модернізовані старі радянські авіабомби стали високоточними керованими авіабомбами.

Літаки окупаційної армії РФ скидають їх з великої висоти за межами досяжності більшості ЗРК на озброєнні українських військових.

Наголошується, що тільки від початку цього року окупаційна армія РФ вже скинула на Україну 3,5 тис таких керованих авіабомб.

У матеріалі видання зазначається, що гарною відповіддю на використання окупаційною армією РФ могло б стати задіяння українськими військовими керованих американських авіабомб JDAM.

JDAM — це комплект, який додає GPS-наведення і керований хвіст до звичайних бомб. При ціні близько 20 тис доларів плюс ще кілька тис за залізну бомбу, і в результаті виходить високоточний боєприпас, який набагато дешевший і простіший у виробництві.

Злочинна армія РФ використовує плануючі авіабомби для підтримки сухопутних операцій в Україні.

Зокрема, окупанти діють на зовнішніх кордонах радіусу дії української ППО.

У той же час наведення авіабомб JDAM здійснюється за допомогою GPS.

Ці бомби мають малі розміри іх дуже важко виявити і збити.

Між тим вони мають значно більшу вибухову потужність за артилерійські боєприпаси.

Щоб дати відповідь російським бомбам Україні потрібно більше зенітних ракетних установок великої дальності, таких як Patriot і SAMP/T, з дальністю дії до 75 миль.

Які ще варіанти протидії авіабомбам армії РФ існують

Ще одним варіантом боротьби зі скиданням авіабомб окупаційною армією аналітики називають глушіння сигналів, але можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби значно перевершують можливості України та її західних союзників.

Зазначається щонайкращим варіантом боротьби із плануючими ворожими авіабомбами стануть західні винищувачі.

Зараз пілоти проходять навчання, винищувачі можуть бути введені в дію вже цього року.

Питання в тому, чи здатні модернізовані F-16 1980-х років протистояти сучасним російським винищувачам, таким як Су-35, оснащеним ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності.

Якщо українців щось і втішає, то це те, що російська диво-зброя ще не дала їм вирішальної переваги.

Бомби, що залишають великі вирви, корисні, але в кінцевому підсумку в справу повинні вступити батальйони смертників, що складаються з умовно-достроково звільнених ув'язнених і призовників.

Українці можуть зробити ці атаки якомога дорожчими в очікуванні технологічної протидії, яка хоча б частково знизить загрозу від російської бомби.