По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ летом 2023 года, вероятно, с самого начала было обречено на неудачу.
Почему ВСУ не удалось провести успешное контрнаступление летом 2023 года
Глава государства подчеркнул, что Кремль уже заранее знал о планах украинских военных.
По мнению Зеленского, Украина сама виновата в ряде проблем.
Он отметил, что в начале контрнаступления у украинских военных не было достаточного необходимого оснащения.
При этом президент отметил положительную сторону контрнаступления ВСУ в прошлом году.
Также Зеленский заявил, что уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году.
Что Зеленский говорит сыну о победе Украины
Журналисты немецкого издания Bild отмечают , что президент Владимир Зеленский рассказал им, как общается с собственным сыном по поводу войны в Украине и победы над Россией.
По словам журналистов, при этом Зеленский снова становится серьезным и жестким.
При этом в интервью изданию Politico, Зеленский подверг критике заявления экспрезидента Дональда Трампа о необходимости территориальных уступок России со стороны Украины.
Президент отметил, что готов заслушать предложения Трампа по прекращению войны в Украине, однако назвал откровенно примитивными варианты территориальных уступок в обмен на прекращение агрессии и террора со стороны России.