По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ летом 2023 года, вероятно, с самого начала было обречено на неудачу.

Почему ВСУ не удалось провести успешное контрнаступление летом 2023 года

Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет, — объясняет Зеленский. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что Кремль уже заранее знал о планах украинских военных.

По мнению Зеленского, Украина сама виновата в ряде проблем.

Он отметил, что в начале контрнаступления у украинских военных не было достаточного необходимого оснащения.

При этом президент отметил положительную сторону контрнаступления ВСУ в прошлом году.

То, что мы сделали, например, на Черном море. Это было положительно. Мы создали альтернативный зерновой коридор в Черном море и уничтожили многие подразделения русского флота. Это все большой успех? С одной стороны, нет. С другой стороны, Украина выстояла. Это большой успех, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Также Зеленский заявил, что уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году.

И это контрнаступление должно дать нам определенные результаты, — заверил Зеленский. Поделиться

Что Зеленский говорит сыну о победе Украины

Журналисты немецкого издания Bild отмечают , что президент Владимир Зеленский рассказал им, как общается с собственным сыном по поводу войны в Украине и победы над Россией.

Украинский президент говорит о войне, но становится почти нежным: "Он задает вопрос: когда мы победим? Ему одиннадцать, но я уверен, что он такой же, как и большинство украинцев". И как ребенок Кирилл хочет увидеть победу, которую принес его отец, — говорится в материале издания. Поделиться

По словам журналистов, при этом Зеленский снова становится серьезным и жестким.

Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату. Мой это сын или другие граждане Украины, не суть важно, — объясняет Зеленский. Поделиться

При этом в интервью изданию Politico, Зеленский подверг критике заявления экспрезидента Дональда Трампа о необходимости территориальных уступок России со стороны Украины.

Мне нужны очень сильные доводы. Мне не нужна фантастическая идея. Мне нужна реальная идея, потому что на кону жизнь людей, подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент отметил, что готов заслушать предложения Трампа по прекращению войны в Украине, однако назвал откровенно примитивными варианты территориальных уступок в обмен на прекращение агрессии и террора со стороны России.