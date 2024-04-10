За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ ЗСУ влітку 2023, ймовірно, від самого початку був приречений на невдачу.
Чому ЗСУ не вдалось провести успішний контрнаступ влітку 2023
Глава держави підкреслив, що Кремль вже наперед знав про плани українських військових.
На думку Зеленського, Україна сама винна у низці проблем.
Він зазначив, що на початку контрнаступу українські військові не мали достатнього необхідного оснащення.
При цьому президент відзначив позитивну сторону контрнаступу ЗСУ минулого року.
Також Зеленський заявив, уже є плани українського контрнаступу у 2024 році.
Що Зеленський каже сину стосовно перемоги України
Журналісти німецького видання Bild зазначають, що президент Володимир Зеленський розповів їм, як спількується із власним сином стосовно війни в Україні та перемоги над Росією.
За словами журналістів, при цьому Зеленський знову стає серйозним і жорстким.
При цьому в інтерв’ю виданню Politico, Зеленський розкритикував заяви експрезидента Дональда Трампа про необхідність територіальних поступок Росії з боку України.
Президент зазначив, що готовий заслухати пропозиції Трампа стосовно припинення війни в Україні, однак назвав відверто примітивними варіанти територіальних поступок в обмін на припинення агресії та терору з боку Росії.