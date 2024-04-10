За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ ЗСУ влітку 2023, ймовірно, від самого початку був приречений на невдачу.

Чому ЗСУ не вдалось провести успішний контрнаступ влітку 2023

Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже, — пояснює Зеленський. Поширити

Глава держави підкреслив, що Кремль вже наперед знав про плани українських військових.

На думку Зеленського, Україна сама винна у низці проблем.

Він зазначив, що на початку контрнаступу українські військові не мали достатнього необхідного оснащення.

При цьому президент відзначив позитивну сторону контрнаступу ЗСУ минулого року.

Те, що ми зробили, наприклад, на Чорному морі. Це було позитивно. Ми створили альтернативний зерновий коридор у Чорному морі і знищили багато підрозділів російського флоту. Це все великий успіх? З одного боку, ні. З іншого боку, Україна вистояла. Це великий успіх, — наголосив глава держави. Поширити

Також Зеленський заявив, уже є плани українського контрнаступу у 2024 році.

І цей контрнаступ має дати нам певні результати, — запевнив Зеленський. Поширити

Що Зеленський каже сину стосовно перемоги України

Журналісти німецького видання Bild зазначають, що президент Володимир Зеленський розповів їм, як спількується із власним сином стосовно війни в Україні та перемоги над Росією.

Український президент говорить про війну, але стає майже ніжним: "Він ставить запитання: коли ми переможемо? Йому одинадцять, але я впевнений, що він такий самий, як і більшість українців". І, як дитина, Кирило хоче побачити перемогу, яку приніс його батько, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами журналістів, при цьому Зеленський знову стає серйозним і жорстким.

Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату. Мій це син чи інші громадяни України, не має значення, — пояснює Зеленський. Поширити

При цьому в інтерв’ю виданню Politico, Зеленський розкритикував заяви експрезидента Дональда Трампа про необхідність територіальних поступок Росії з боку України.

Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей, — підкреслив глава держави. Поширити

Президент зазначив, що готовий заслухати пропозиції Трампа стосовно припинення війни в Україні, однак назвав відверто примітивними варіанти територіальних поступок в обмін на припинення агресії та терору з боку Росії.