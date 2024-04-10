БпЛА не здатні замінити необхідні Україні озброєння — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

БпЛА не здатні замінити необхідні Україні озброєння — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  online.ua

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна досягла вражаючих результатів у виробництві та застосуванні БпЛА, однак вони не можуть замінити усіх необхідних Україні озброєнь. 

Безпілотники не можуть замінити Україні спектр усіх необхідних озброєнь

Ми виробляємо багато безпілотників, але вони не є альтернативою будь-якій зброї, — підкреслив глава держави.

В інтерв’ю виданню  Axel Springer президент підкреслив, що наразі Україні дуже допомагає у розв’язаній Росією злочинній війні виробництво та застосування власних БпЛА.

Я думаю, що те, що ми збільшили виробництво, нам дуже допомагає. Але це не заміна протиповітряної оборони, це не заміна далекобійної зброї, ракет, далекобійної артилерії, — підкреслив Зеленський.

Західні аналітики вказують на зростання ролі FPV-дронів на фронті в Україні

Як зазначають журналісти видання Foreign Policy із посиланням на аналітиків, наразі українські військові намагаються компенсувати гострий дефіцит боєприпасів на фронті використанням відносно дешевих FPV-дронів.

Наголошується, що більше двох третин підбитих останніми місяцями танків окупаційної армії РФ було атаковано за допомогою українських FPV-дронів.

На даний момент обидві сторони мають необхідні практичні навички.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив, що точність FPV-дронів становить менше 50%. Він вказав, що для знищення танка може знадобитися з десяток або більше FPV-дронів.

Видання пише, що ЗСУ дедалі більше залежать від дронів, коли Україна все ще чекає від США та інших країн Заходу військової допомоги, зокрема й боєприпаси.

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