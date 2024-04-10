Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина достигла впечатляющих результатов в производстве и применении БПЛА, однако они не могут заменить все необходимые Украине вооружения.
Беспилотники не могут заменить Украине спектр всех необходимых вооружений
В интервью изданию Axel Springer президент подчеркнул, что в настоящее время Украина очень помогает в развязанной Россией преступной войне производство и применение собственных БПЛА.
Западные аналитики указывают на рост роли FPV-дронов на фронте в Украине
Как отмечают журналисты издания Foreign Policy со ссылкой на аналитиков, украинские военные пытаются компенсировать острый дефицит боеприпасов на фронте использованием относительно дешевых FPV-дронов.
Отмечается, что более двух третей подбитых в последние месяцы танков оккупационной армии РФ было атаковано с помощью украинских FPV-дронов.
В настоящее время обе стороны имеют необходимые практические навыки.
Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли отметил, что точность FPV-дронов составляет менее 50%. Он указал, что для уничтожения танка может понадобиться с десяток или более FPV-дронов.
Издание пишет, что ВСУ все больше зависит от дронов, когда Украина все еще ждет от США и других стран Запада военной помощи, в том числе и боеприпасов.
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