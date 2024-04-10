Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина достигла впечатляющих результатов в производстве и применении БПЛА, однако они не могут заменить все необходимые Украине вооружения.

Беспилотники не могут заменить Украине спектр всех необходимых вооружений

Мы производим много беспилотников, но они не альтернатива любому оружию, — подчеркнул глава государства. Поделиться

В интервью изданию Axel Springer президент подчеркнул, что в настоящее время Украина очень помогает в развязанной Россией преступной войне производство и применение собственных БПЛА.

Я думаю, что то, что мы увеличили производство, нам очень помогает. Но это не замена противовоздушной обороны, это не замена дальнобойного оружия, ракет, дальнобойной артиллерии, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Западные аналитики указывают на рост роли FPV-дронов на фронте в Украине

Как отмечают журналисты издания Foreign Policy со ссылкой на аналитиков, украинские военные пытаются компенсировать острый дефицит боеприпасов на фронте использованием относительно дешевых FPV-дронов.

Отмечается, что более двух третей подбитых в последние месяцы танков оккупационной армии РФ было атаковано с помощью украинских FPV-дронов.

В настоящее время обе стороны имеют необходимые практические навыки.

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли отметил, что точность FPV-дронов составляет менее 50%. Он указал, что для уничтожения танка может понадобиться с десяток или более FPV-дронов.

Издание пишет, что ВСУ все больше зависит от дронов, когда Украина все еще ждет от США и других стран Запада военной помощи, в том числе и боеприпасов.