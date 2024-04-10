У НАТО назвали найефективнішу зброю України для знищення танків РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У НАТО назвали найефективнішу зброю України для знищення танків РФ

FPV-дрони
Джерело:  Foreign Policy

Один з представників НАТО на умовах анонімності заявив, що Збройні сили України протягом останнього часу знищили 66% російських танків за допомогою дешевих FPV-дронів.

FPV-дрони допомагають Україні стримати наступ армії РФ

Попри те, що масштабні втрати росіян завдяки дронам можна вважати успіхом ЗСУ, це також свідчить про те, що наразі в українських воїнів немає альтернативи.

Україна уже давно зіткнулася з серйозним браком артилерійських снарядів та іншої зброї, через те, що чимало її союзників гальмують процес постачання.

Щоб компенсувати це, українські сили використовують FPV-дрони для ряду завдань під час війни, включаючи спостереження та атаки на позиції противника. Деякі безпілотники оснащені вибухівкою, ними дистанційно керують через відеоекран, — зазначає видання.

Які є мінуси у FPV-дронів

Головним мінусом завжди буде те, що вони ніколи не зможуть замінити боєприпаси та іншу зброю, попри усю свою ефективність, мобільність та низку вартість.

Ми виробляємо багато безпілотників, але вони не є альтернативою будь-якій зброї.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Не можна також забувати про те, що вказані дрони мають відносно невелику дальність — 9,5 км. Саме у цьому вони не можуть зрівнятися ані з ракетами, ані з артилерією.

Ба більше, за словами старшого наукового співробітника євразійської програми Дослідницького інституту зовнішньої політики Роба Лі, безпілотники точні лише у 50% випадків.

Це означає, що українські воїни змушені влаштовувати хвилі атак дронів, щоб знищити танк.

Зазвичай танк не вбивають перші кілька разів. Може знадобитися 10 або більше дронів FPV, щоб знищити танк, — пояснив експерт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони від США не допомогли ЗСУ на фронті — WSJ
Дрон ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як ЗСУ протистояти використанню авіабомб армією РФ — пояснення аналітиків
Авіабомби армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав причини невдач із контрнаступом ЗСУ влітку 2023
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?