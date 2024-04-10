У НАТО назвали найефективнішу зброю України для знищення танків РФ

Один з представників НАТО на умовах анонімності заявив, що Збройні сили України протягом останнього часу знищили 66% російських танків за допомогою дешевих FPV-дронів.

FPV-дрони допомагають Україні стримати наступ армії РФ

Попри те, що масштабні втрати росіян завдяки дронам можна вважати успіхом ЗСУ, це також свідчить про те, що наразі в українських воїнів немає альтернативи.

Україна уже давно зіткнулася з серйозним браком артилерійських снарядів та іншої зброї, через те, що чимало її союзників гальмують процес постачання.

Щоб компенсувати це, українські сили використовують FPV-дрони для ряду завдань під час війни, включаючи спостереження та атаки на позиції противника. Деякі безпілотники оснащені вибухівкою, ними дистанційно керують через відеоекран, — зазначає видання. Поширити

Які є мінуси у FPV-дронів

Головним мінусом завжди буде те, що вони ніколи не зможуть замінити боєприпаси та іншу зброю, попри усю свою ефективність, мобільність та низку вартість.

Ми виробляємо багато безпілотників, але вони не є альтернативою будь-якій зброї. Володимир Зеленський Президент України

Не можна також забувати про те, що вказані дрони мають відносно невелику дальність — 9,5 км. Саме у цьому вони не можуть зрівнятися ані з ракетами, ані з артилерією.

Ба більше, за словами старшого наукового співробітника євразійської програми Дослідницького інституту зовнішньої політики Роба Лі, безпілотники точні лише у 50% випадків.

Це означає, що українські воїни змушені влаштовувати хвилі атак дронів, щоб знищити танк.