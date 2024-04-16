По словам заместителя командующего морскими силами НАТО, вице-адмирала Дидье Малетера, попытки России атаковать подводную инфраструктуру ставит под угрозу безопасность 1 млрд человек в странах ЕС и северной Америке.
Что известно о попытках России атаковать стратегическую инфраструктуру стран Запада
Малетер отметил, что у сети подводных кабелей связи и электроснабжения западных стран нет защиты против гибридных атак со стороны России и других стран, противостоящих НАТО.
Малетер выступил с заявлением на фоне двух инцидентов с вероятными диверсиями на газопроводах в Балтийском регионе за последние 18 месяцев — сначала на Nord Stream 1 и 2 в сентябре 2022 года, а затем на Balticconnector в октябре прошлого года.
Несколько государств ЕС и членов НАТО провели собственные масштабные расследования обстоятельств этих инцидентов, однако они так и не раскрыты.
Финляндия в декабре заявила, что "все указывает на то", что китайское судно намеренно повредило якорем Balticconnector.
В НАТО бьют тревогу из-за уязвимости подводной инфраструктуры
Малетер подчеркнул, что с момента создания подводной инфраструктуры частными компаниями ситуация кардинально изменилась.
В настоящее время эта инфраструктура крайне уязвима для гибридных атак.
По его словам, несмотря на рост роли оффшорной ветроэнергетики для достижения климатических целей, подводная инфраструктура сохраняет большое значение и имеет системные уязвимости.
Но, по его словам, даже при большом присутствии НАТО невозможно охранять каждый объект подводной инфраструктуры, поэтому основная ответственность за защиту собственной инфраструктуры лежит на государствах.
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