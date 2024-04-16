По словам заместителя командующего морскими силами НАТО, вице-адмирала Дидье Малетера, попытки России атаковать подводную инфраструктуру ставит под угрозу безопасность 1 млрд человек в странах ЕС и северной Америке.

Что известно о попытках России атаковать стратегическую инфраструктуру стран Запада

Малетер отметил, что у сети подводных кабелей связи и электроснабжения западных стран нет защиты против гибридных атак со стороны России и других стран, противостоящих НАТО.

Мы знаем, что россияне разработали множество гибридных боевых действий под водой, чтобы нарушить европейскую экономику через кабели, интернет-кабели, трубопроводы. Вся наша экономика под водой находится под опасностью. И, чтобы быть предельно ясными, мы знаем, что россияне разработали ядерные подлодки для работы в море. Так что мы не наивны, и мы работаем вместе, — подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО. Поделиться

Малетер выступил с заявлением на фоне двух инцидентов с вероятными диверсиями на газопроводах в Балтийском регионе за последние 18 месяцев — сначала на Nord Stream 1 и 2 в сентябре 2022 года, а затем на Balticconnector в октябре прошлого года.

Несколько государств ЕС и членов НАТО провели собственные масштабные расследования обстоятельств этих инцидентов, однако они так и не раскрыты.

Финляндия в декабре заявила, что "все указывает на то", что китайское судно намеренно повредило якорем Balticconnector.

В НАТО бьют тревогу из-за уязвимости подводной инфраструктуры

Малетер подчеркнул, что с момента создания подводной инфраструктуры частными компаниями ситуация кардинально изменилась.

В настоящее время эта инфраструктура крайне уязвима для гибридных атак.

Они не знали, что гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90% находится под водой. Все каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимых мест, — объясняет военный НАТО. Поделиться

По его словам, несмотря на рост роли оффшорной ветроэнергетики для достижения климатических целей, подводная инфраструктура сохраняет большое значение и имеет системные уязвимости.

Это очень важная проблема, потому что это вопрос безопасности почти 1 миллиарда гражданских лиц нации. Мы должны быть защищены и хорошо снабжены нашими жизненно важными подводными инфраструктурами, — подчеркнул Малетер. Поделиться

Но, по его словам, даже при большом присутствии НАТО невозможно охранять каждый объект подводной инфраструктуры, поэтому основная ответственность за защиту собственной инфраструктуры лежит на государствах.