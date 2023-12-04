В НАТО бьют тревогу из-за серьезной угрозы для стран Балтии

Руководство НАТО не скрывает своей обеспокоенности тем, что армия Российской Федерации, несмотря на захватническую войну против Украины, активно занимается восстановлением своих боевых возможностей, что представляет угрозу Балтийскому региону.

Страны Балтии снова оказались в зоне риска

С таким предупреждением выступил командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт.

Согласно его данным, страна-агрессорка восстанавливает свои боевые возможности.

Генерал Альянса также обратил внимание на то, что это чревато для Балтийского региона.

Сейчас Россия в значительной степени отдана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и дальше будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря, - отмечает Юрген-Йоахим фон Зандрарт. Поделиться

По его словам, глава литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис, ранее уже предупреждавший, что команда диктатора Путина мобилизует свои ресурсы против Альянса, все-таки оказался прав.

В Альянсе должны начать готовиться к возможной агрессии со стороны России

Генерал НАТО также призвал членов блока быть крайне осторожными с выводами, которые можно из этого сделать.

Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действиях по закупкам и усилению возможностей литовских вооруженных сил, очень мудры и ведут в правильном направлении, – подчеркнул Юрген-Йоахим фон Зандрарт. Поделиться

По его убеждению, верить в то, что от РФ можно защититься только с помощью закупок беспилотников и средств противовоздушной обороны, очень опасно и неправильно.