РФ получила данные о субмаринах НАТО при строительстве "Северного потока" — DW
Категория
Мир
Дата публикации

РФ получила данные о субмаринах НАТО при строительстве "Северного потока" — DW

Северный поток
Читати українською
Источник:  DW

Россия через запросы в немецкие органы власти пыталась получить тайную информацию о подлодках НАТО в Балтийском море во время строительства газопровода "Северный поток-2".

РФ интересовалась тайными данными о субмаринах НАТО

Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa пишет, что к такому выводу пришла следственная комиссия парламента земли Мекленбург-Передняя Померания.

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Себастьян Элерс заявил, что горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 спрашивало у Бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море.

Это управление было одним из органов, занимавшихся лицензированием, и в 2018 отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

dpa пишет, что российской стороне предоставили "очень приблизительные данные". Однако передача таких данных "поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО", прокомментировал эти показания глава следственной комиссии Ганнес Дамм.

Коррупция при лицензировании Северного потока

DW пишет, что процесс лицензирования "Северного потока-2" сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в нарушениях и лоббировании интересов РФ со стороны германских чиновников.

В начале 2021 года в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания местный парламент учредил фонд "Защита климата и экологии". Его целью было содействие строительству газопровода "Северный поток-2" вопреки угрозе санкций США.

"Газпром" предоставил фонду 20 миллионов евро. Руководство фонда в связи с этим обвинили во взятках.

После начала полномасштабной войны России против Украины немецкие власти остановили сертификацию газопровода. А 26 сентября 2022 года на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли взрывы, повлекшие утечки газа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин обвинил Украину в попытке взорвать Турецкий поток
Путин обвинил Украину в попытке взорвать Турецкий поток
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии признали "Северный поток 2" своим вкладом в развязывание войны в Украине
В Германии признали "Северный поток 2" своим вкладом в развязывание войны в Украине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
WP назвало имя куратора атаки на "Северный поток"
Роман Червинский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.