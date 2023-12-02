РФ получила данные о субмаринах НАТО при строительстве "Северного потока" — DW

Россия через запросы в немецкие органы власти пыталась получить тайную информацию о подлодках НАТО в Балтийском море во время строительства газопровода "Северный поток-2".

РФ интересовалась тайными данными о субмаринах НАТО

Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa пишет, что к такому выводу пришла следственная комиссия парламента земли Мекленбург-Передняя Померания.

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Себастьян Элерс заявил, что горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 спрашивало у Бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море.

Это управление было одним из органов, занимавшихся лицензированием, и в 2018 отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии. Поделиться

dpa пишет, что российской стороне предоставили "очень приблизительные данные". Однако передача таких данных "поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО", прокомментировал эти показания глава следственной комиссии Ганнес Дамм.

Коррупция при лицензировании Северного потока

DW пишет, что процесс лицензирования "Северного потока-2" сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в нарушениях и лоббировании интересов РФ со стороны германских чиновников.

В начале 2021 года в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания местный парламент учредил фонд "Защита климата и экологии". Его целью было содействие строительству газопровода "Северный поток-2" вопреки угрозе санкций США.

"Газпром" предоставил фонду 20 миллионов евро. Руководство фонда в связи с этим обвинили во взятках.

После начала полномасштабной войны России против Украины немецкие власти остановили сертификацию газопровода. А 26 сентября 2022 года на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли взрывы, повлекшие утечки газа.