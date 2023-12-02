РФ отримала дані про субмарини НАТО під час будівництва "Північного потоку" — DW

Росія через запити до німецьких органів влади намагалася отримати таємну інформацію про підводні човни НАТО в Балтійському морі під час будівництва газопроводу "Північний потік-2".

РФ цікавилася таємними даними про субмарини НАТО

Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa пише, що до такого висновку дійшла слідча комісія парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Себастьян Елерс заявив, що гірське управління німецького міста Штральзунд від імені компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 запитувало у Бундесверу координати зон занурень підводних човнів НАТО у Балтійському морі.

Це управління було одним з органів, що займалися ліцензуванням, і 2018 року відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу у прибережних водах Німеччини. Поширити

dpa пише, що російській стороні надали "дуже приблизні дані". Проте передача таких даних "поставила під загрозу безпеку ФРН та НАТО", прокоментував ці свідчення голова слідчої комісії Ганнес Дамм.

Корупція під час ліцензування Північного потоку

DW пише, що процес ліцензування "Північного потоку-2" супроводжували корупційні скандали, звинувачення у порушеннях та лобіюванні інтересів РФ з боку німецьких чиновників.

На початку 2021 року у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія місцевий парламент заснував фонд "Захист клімату та екології". Його метою було сприяння будівництву газопроводу "Північний потік-2" всупереч загрозі санкцій США.

"Газпром" надав фонду 20 мільйонів євро. Керівництво фонду у зв'язку з цим звинуватили у хабарях.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України німецька влада зупинила сертифікацію газопроводу. А 26 вересня 2022 року в трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися вибухи, що спричинили витоки газу.