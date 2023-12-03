Дальнейшая поддержка Украины имеет большое значение и для самого НАТО — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники будут и дальше предоставлять Украине значительные объемы военной помощи. Ведь победа Украины в войне с РФ – в интересах Североатлантического альянса.

НАТО продолжит поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники должны и дальше поддерживать Украину в развязанной РФ войне.

Об этом Столтенберг заявил в интервью ARD, которое приводит DW.

Столтенберг подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины – в интересах самого НАТО.

Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и нам это будет опасно. Так что это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла, – отметил генсек НАТО. Поделиться

Он также добавил, что нужно "быть готовы к плохим новостям" и не отказываться от помощи Украине.

Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Течение войн – это не постоянный, а переменный процесс. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война – война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику, – объяснил Столтенберг. Поделиться

Ранее Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники будут и дальше предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

Как Столтенберг комментирует ситуацию на украинском фронте

По словам генсека Альянса, он видит достижения Вооруженных сил Украины на поле боя во время нового контрнаступления, несмотря на то, что линия фронта почти не двигается.

Он обратил внимание, что интенсивность боевых действий остается очень высокой, особенно на востоке Украины в течение последних нескольких недель.

Йенс Столтенберг откровенно признался, что руководство блока поражено смелостью и профессионализмом бойцов ВСУ и их способностью бить по тылам вглубь контролируемой Россией территории.