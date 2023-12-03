Подальша підтримка України має велике значення і для самого НАТО — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги. Адже перемога України у війні з РФ – у інтересах Північноатлантичного альянсу.
НАТО продовжить підтримку України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні.
Про це Столтенберг заявив у інтерв’ю ARD, яке наводить DW.
Столтенберг наголосив, що подальша підтримка України – в інтересах самого НАТО.
Він також додав, що потрібно "бути готовими до поганих новин" і не відмовлятися від допомоги Україні.
Раніше Столтенберг висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.
Як Столтенберг коментує ситуацію на українському фронті
За словами генсека Альянсу, він бачить здобутки Збройних сил України на полі бою під час нового контрнаступу, попри те, що лінія фронту майже не рухається.
Він звернув увагу на те, що інтенсивність бойових дій залишається дуже високою, особливо на сході України протягом останніх декількох тижнів.
Єнс Столтенберг відверто зізнався, що керівництво блоку вражене сміливістю й професіоналізмом бійців ЗСУ і їхньою спроможністю бити по тилах вглиб контрольованої Росією території.
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