У НАТО б'ють на сполох через серйозну загрозу для країн Балтії
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У НАТО б'ють на сполох через серйозну загрозу для країн Балтії

Юрген-Йоахім фон Зандрарт
Джерело:  LRT

Керівництво  НАТО не приховує своєї стурбованості тим, що армія Російської Федерації, попри загарбницьку війну проти України, активно займається відновленням своїх бойових можливостей, що становить загрозу для Балтійського регіону.

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З таким попередженням виступив командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

Згідно з його даними, країна-агресорка відновлює свої бойові можливості.

Генерал Альянсу також звернув увагу на те, що це загрожує Балтійському регіону.

Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря, - наголошує Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

За його словами, очільник литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс, який раніше уже попереджав, що команда диктатора Путіна мобілізує свої ресурси проти Альянсу, має рацію.

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Генерал НАТО також закликав членів блоку бути вкрай обережними з висновками, які можна з цього зробити.

Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими та ведуть у правильному напрямку, – підкреслив Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

На його переконання, вірити в те, що від РФ можна захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, дуже небезпечно та неправильно.

Об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби… все ще визначатимуть поле бою, – озвучив свою думку з цього приводу Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

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