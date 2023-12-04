У НАТО б'ють на сполох через серйозну загрозу для країн Балтії

Керівництво НАТО не приховує своєї стурбованості тим, що армія Російської Федерації, попри загарбницьку війну проти України, активно займається відновленням своїх бойових можливостей, що становить загрозу для Балтійського регіону.
Країни Балтії знову опинилися у зоні ризику
З таким попередженням виступив командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт.
Згідно з його даними, країна-агресорка відновлює свої бойові можливості.
Генерал Альянсу також звернув увагу на те, що це загрожує Балтійському регіону.
За його словами, очільник литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс, який раніше уже попереджав, що команда диктатора Путіна мобілізує свої ресурси проти Альянсу, має рацію.
В Альянсі повинні почати готуватися до можливої агресії з боку Росії
Генерал НАТО також закликав членів блоку бути вкрай обережними з висновками, які можна з цього зробити.
На його переконання, вірити в те, що від РФ можна захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, дуже небезпечно та неправильно.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-