У НАТО б'ють на сполох через серйозну загрозу для країн Балтії

Керівництво НАТО не приховує своєї стурбованості тим, що армія Російської Федерації, попри загарбницьку війну проти України, активно займається відновленням своїх бойових можливостей, що становить загрозу для Балтійського регіону.

Країни Балтії знову опинилися у зоні ризику

З таким попередженням виступив командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт.

Згідно з його даними, країна-агресорка відновлює свої бойові можливості.

Генерал Альянсу також звернув увагу на те, що це загрожує Балтійському регіону.

Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря, - наголошує Юрген-Йоахім фон Зандрарт. Поширити

За його словами, очільник литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс, який раніше уже попереджав, що команда диктатора Путіна мобілізує свої ресурси проти Альянсу, має рацію.

В Альянсі повинні почати готуватися до можливої агресії з боку Росії

Генерал НАТО також закликав членів блоку бути вкрай обережними з висновками, які можна з цього зробити.

Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими та ведуть у правильному напрямку, – підкреслив Юрген-Йоахім фон Зандрарт. Поширити

На його переконання, вірити в те, що від РФ можна захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, дуже небезпечно та неправильно.